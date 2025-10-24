ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ligue 1-9η αγωνιστική: Επικίνδυνη έξοδος για τους πρωταθλητές

Η γαλλική Ligue 1 συνεχίζεται το τριήμερο 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, με τα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής της!

Συνεχίζεται με την 9η αγωνιστική της η γαλλική Ligue 1!

Η δράση ξεκινάει το βράδυ της Παρασκευής (21:45), όταν η Ναντ θα δοκιμαστεί στην έδρα της νεοφώτιστης Παρί, ψάχνοντας την πρώτη νίκη της μετά από πέντε διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες, έτσι ώστε να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το Σάββατο (25/10), η Παρί Σεν Ζερμέν έχει εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στην Μπρεστ, σε μια αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω Live Streaming στο sport-fm.gr! Μερικές μέρες μετά την εντυπωσιακή νίκη της επί της Λεβερκούζεν για το Champions League, οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης θα ψάξουν το τρίποντο, το οποίο δεν κατάφεραν να πάρουν στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια πρωταθλήματος, κόντρα σε Λιλ και Στρασβούργο.

Μονακό-Τουλούζ και Λανς-Μαρσέιγ τα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββάτου, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθούν πέντε ακόμα παιχνίδια, με το Λιόν-Στρασβούργο να ξεχωρίζει.

Η 9η αγωνιστική:

Παρασκευή 24/10

Παρί-Ναντ (21:45)

Σάββατο 25/10

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν (18:00)

Μονακό-Τουλούζ (20:00)

Λανς-Μαρσέιγ (22:05)

Κυριακή 26/10

Λιλ-Μετς (16:00)

Ανζέ-Λοριάν (18:15)

Οσέρ-Χάβρη

Ρεν-Νις

Λιόν-Στρασβούργο (21:45)

Η επόμενη (10η αγωνιστική):

Τετάρτη 29/10

Χάβρη-Μπρεστ (20:00)

Λοριάν-Παρι Σεν Ζερμέν (20:00)

Μετς-Λανς (20:00)

Νις-Λιλ (20:00)

Μαρσέιγ-Ανζέ (22:05)

Ναντ-Μονακό (22:05)

Παρί-Λιόν (22:05)

Στρασβούργο-Οσέρ (22:05)

Τουλούζ-Ρεν (22:05)

sport-fm.gr 

