Οι μεταδόσεις σήμερα 24/10

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 24/10

ΡΙΚ 2

10:00 Παγκ. Πρωτ. Ενόργανης

19:00 Γυναικείο: Κυπρος - Αλβανία

Cytavision 2

19:00 Εθνικός Λατσιών - ΑΣΙΛ

Cytavision 3

22:00 Λιντς - Γουέστ Χαμ

Cytavision 4

21:45 Μίλαν - Πίζα

Cytavision 5

15:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel

Cytavision 6

13:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna

Cytavision 7

21:30 Ουέσκα - Λας Πάλμας

Cytavision 8

19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ

22:00 Σοσιεδάδ - Σεβίλλη

Novasports Prime

21:45 Mπάσκετ: Μπάγερν - Ολυμπιακός

Novasports 2

21:30 Σάλκε - Ντάρμστατ

Novasports 3

21:30 Βέρντερ - Ουνιόν Βερ.

Novasports 4

21:00 Mπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Παναθηναϊκός

Novasports 5

21:00 Mπάσκετ: Εφές - Φενέρμπαχτσε

Novasports Start

21:30 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Παρίς

Cablenet Sports 2

21:45 Παρίς FC - Nαντ

