Οι μεταδόσεις σήμερα 24/10
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 24/10
ΡΙΚ 2
10:00 Παγκ. Πρωτ. Ενόργανης
19:00 Γυναικείο: Κυπρος - Αλβανία
Cytavision 2
19:00 Εθνικός Λατσιών - ΑΣΙΛ
Cytavision 3
22:00 Λιντς - Γουέστ Χαμ
Cytavision 4
21:45 Μίλαν - Πίζα
Cytavision 5
15:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel
Cytavision 6
13:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna
Cytavision 7
21:30 Ουέσκα - Λας Πάλμας
Cytavision 8
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
22:00 Σοσιεδάδ - Σεβίλλη
Novasports Prime
21:45 Mπάσκετ: Μπάγερν - Ολυμπιακός
Novasports 2
21:30 Σάλκε - Ντάρμστατ
Novasports 3
21:30 Βέρντερ - Ουνιόν Βερ.
Novasports 4
21:00 Mπάσκετ: Βίρτους Μπ. - Παναθηναϊκός
Novasports 5
21:00 Mπάσκετ: Εφές - Φενέρμπαχτσε
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Παρίς
Cablenet Sports 2
21:45 Παρίς FC - Nαντ