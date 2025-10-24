Οι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά το τεράστιο διπλό επί της Κρίσταλ Πάλας

«Απίστευτη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές μου. Πραγματικά έδωσαν τα πάντα για να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα απόψε.

«Nιώθω χαρούμενος για όλη την ομάδα. Γράψαμε ιστορία σήμερα με αυτή την νίκη. Δείξαμε απίστευτο χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακόμα ότι κερδίσαμε την Κρίσταλ Πάλας σε αυτό το γήπεδο».

Αν θα έλεγε κάποιον τρελό εάν του έλεγε πριν από την έναρξη της προσπάθειας ότι θα έχει έξι βαθμούς με Αλκμαάρ και Κρίσταλ Πάλας: «Δεν θα τον έλεγα τρελό, αλλά θα χαμογελούσα. Έγινε απίστευτη δουλειά από όλους τους ποδοσφαιριστές και γι’ αυτό πήραμε αυτό το αποτέλεσμα».

Για τον κόσμο που πήγε στην Αγγλία: «Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τους ακούγαμε συνέχεια. Μεγάλη νύχτα για όλους».

Για τον τραυματισμό του Τσακόν: «Βάζω τον σταυρό μου να μην είναι κάτι σοβαρό, αν και έτσι δείχνει. Μακάρι να μην είναι τόσο σοβαρό και να μην τον χάσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα»