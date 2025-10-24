Β ΄Κατηγορία: Δράση με δύο αμφίρροπες μάχες
Με δύο αμφίρροπες μάχες ανοίγει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, με τη Νέα Σαλαμίνα να οδηγεί μόνη την κούρσα με 13 βαθμούς. Στις 15:00 λοιπόν, η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου θα παίξει με τη ΜΕΑΠ και στις 19:00 ο Εθνικός Λατσιών θα αντιμετωπίσει τον ΑΣΙΛ.
Το Σάββατο είναι προγραμματισμένοι άλλοι τέσσερις αγώνες. Συγκεκριμένα (15:00): Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ, Νέα Σαλαμίνα - Χαλκάνορας, Δόξα - Αχ./Ονήσιλος και Ηρακλής - Διγενής Μόρφου. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τους αγώνες (14:30) ανάμεσα σε Σπάρτακο - Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα - ΑΕΖ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Νέα Σαλαμίνα 13
ΠΑΕΕΚ 11
Δόξα 10
Διγενής Μόρφου 9
Καρμιώτισσα 9
ΑΣΙΛ 8
Αγία Νάπα 8
Ομόνοια 29Μ 8
Σπάρτακος 8
ΑΠΕΑ Ακρ. 7
Χαλκάνορας 6
Εθνικός Λατσιών 6
ΜΕΑΠ 4
Ηρακλής 1
ΑΕΖ 1
Αχ./Ονήσιλος 0