Β ΄Κατηγορία: Δράση με δύο αμφίρροπες μάχες

Με δύο αμφίρροπες μάχες ανοίγει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας, με τη Νέα Σαλαμίνα να οδηγεί μόνη την κούρσα με 13 βαθμούς. Στις 15:00 λοιπόν, η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου θα παίξει με τη ΜΕΑΠ και στις 19:00 ο Εθνικός Λατσιών θα αντιμετωπίσει τον ΑΣΙΛ.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένοι άλλοι τέσσερις αγώνες. Συγκεκριμένα (15:00): Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ, Νέα Σαλαμίνα - Χαλκάνορας, Δόξα - Αχ./Ονήσιλος και Ηρακλής - Διγενής Μόρφου. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με τους αγώνες (14:30) ανάμεσα σε Σπάρτακο - Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα - ΑΕΖ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

Νέα Σαλαμίνα 13

ΠΑΕΕΚ 11

Δόξα 10

Διγενής Μόρφου 9

Καρμιώτισσα 9

ΑΣΙΛ 8

Αγία Νάπα 8

Ομόνοια 29Μ 8

Σπάρτακος 8

ΑΠΕΑ Ακρ. 7

Χαλκάνορας 6

Εθνικός Λατσιών 6

ΜΕΑΠ 4

Ηρακλής 1

ΑΕΖ 1

Αχ./Ονήσιλος 0