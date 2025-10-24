ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαμάλ: «Η Ρεάλ πρώτα κλέβει και μετά παραπονιέται»

Γιαμάλ: «Η Ρεάλ πρώτα κλέβει και μετά παραπονιέται»

Το πρώτο clasico της σεζόν στη La Liga πλησιάζει ( 26/10, 17:15), ωστόσο η ένταση έχει ήδη… ξεκινήσει εκτός γηπέδου. Ο νεαρός αστέρας της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, φρόντισε να ανεβάσει τους τόνους με δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις στη Μαδρίτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Chup Chup Kings», ο 18χρονος σταρ των «μπλαουγκράνα» σχολίασε με χιούμορ αλλά και αιχμές τη συμπεριφορά των παικτών της Ρεάλ Μαδρίτης προς τους διαιτητές.

Όταν ο παρουσιαστής και γνωστός φίλος των Μαδριλένων, Ιμπάι Γιάνος, τον ρώτησε αν πιστεύει ότι η Ρεάλ «κλέβει», ο Γιαμάλ απάντησε χωρίς δισταγμό: «Φυσικά! Πρώτα κλέβουν και μετά παραπονιούνται, αυτό κάνουν».

Στην κουβέντα συμμετείχε και ο Ζεράρ Πικέ, που συμφώνησε χαμογελώντας, ενώ ο ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα Ζεράρ Ρομέρο προσπάθησε να αλλάξει θέμα για να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.

Η ατάκα του νεαρού άσου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα ισπανικά μέσα, προσθέτοντας ένα ακόμη επεισόδιο στην αιώνια αντιπαλότητα Ρεάλ – Μπαρτσελόνα, λίγες μόλις ώρες πριν τη μεγάλη μάχη του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

