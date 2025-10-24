Premier League - 9η αγωνιστική: Απέναντι στους «πελαργούς» η Γιουνάιτεντ θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί της

O φαντασμαγορικός κόσμος της Premier League συνεχίζεται, με το αγγλικό πρωτάθλημα να τρέχει με... χίλια επιφυλάσσοντας μας αμέτρητες συγκινήσεις.

Την τιμητική της για την 9η αγωνιστική στο Νησί έχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς αυτή έχει συλλέξει πάνω της τα περισσότερα βλέμματα με τους «κόκκινους διαβόλους» να επιβάλλεται πλέον να αποδείξουν πως τα τελευταία θετικά αποτελέσματα δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ούτε κάτι τυχαίο.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Μπράιτον και ο στόχος είναι ένας και ξεκάθαρος, η νίκη και το 3/3. Η Γιουνάιτεντ προέρχεται από μία σχετικά άνετη επικράτηση απέναντι στη νεοφώτιστη Σάντερλαντ με 2-0, ενώ έχει φουσκώσει με υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση μετά το εκπληκτικό διπλό μέσα στο Άνφιλντ, ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Λίβερπουλ (2-1).

Βέβαια το έργο της Μάντσεστερ μόνο εύκολο δεν θα είναι, διότι απέναντι της θα βρει μία ομάδα που δεν έχει βιώσει την πικρή γεύση της ήττας εδώ και πέντε απανωτές αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «πελαργοί» με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στο ρόστερ τους, είχαν μία εντυπωσιακή ισοπαλία με 2-2 με αντίπαλο την Τότεναμ, μία ευρεία νίκη με 6-0 επί της Μπάρνλεϊ, το μυθικό διπλό μέσα στο Στάμφορντ Μπριτζ επικρατώντας με 3-1 της Τσέλσι, το στραβοπάτημα με τη Γουλβς (1-1) και τη σπουδαία νίκη με 2-1 στη μονομαχία με τη Νιουκάστλ.

Για την ίδια αγωνιστική μεγάλο ενδιαφέρον έχει η επικίνδυνη αποστολή της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Άστον Βίλα, αλλά και η αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Έβερτον και Τότεναμ.

Το πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 24/10

Λιντς-Γουέστ Χαμ (22:00)

Σάββατο 25/10

Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιουκάστλ-Φούλαμ(17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Τότεναμ (18:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (10ης) αγωνιστικής:

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς (17:00)

Μπέρνλι-Άρσεναλ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Γουλβς (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Τότεναμ-Τσέλσι (19:30)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00)

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)

sport-fm.gr