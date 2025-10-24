ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι εμπνεύσεις που έλειπαν, η χαμένη ευκαιρία και ο συναγερμός για Κουλιμπαλί

Τι άφησε στην Ομόνοια η ισοπαλία κόντρα στην Ντρίτα.

Πολύ πίσω από προηγούμενες της παρουσίες στο επιθετικό κομμάτι ήταν η Ομόνοια στην αναμέτρηση απέναντι στην Ντρίτα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπορέσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν το φαβορί, να καταγράψει την πρώτη της νίκη και να μπει ξανά δυναμικά στο κόλπο της πρόκρισης.

Tις έλειπαν οι εμπνεύσεις, με τους Γιόβετιτς και Σεμέδο να είναι εκτός... κλίματος και όταν αυτοί οι δύο παίκτες δεν είναι στα πάνω τους, είναι λογικό να μην είναι καταιγιστική. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι για δεύτερο σερί ματς δέχεται γκολ στην πρώτη επίσκεψη του αντιπάλου στα καρέ της, πρέπει να προβληματίσει τον Χένινγκ Μπεργκ.

Η Ομόνοια άνοιξε λογαριασμό στη League phase και πόσο θα μετρήσει ή όχι ο ένας βαθμός που προσφέρει και... χρήμα (133.000), θα φανεί στην πορεία. Στην επόμενη αγωνιστική θα παίξει και πάλι εκτός κόντρα στην Ελβετική Λωζάνη. Η Ευρώπη μπαίνει στην άκρη. Στον ορίζοντα είναι η αναμέτρηση με την Πάφος FC στο ΓΣΠ. Ένα ντέρμπι στο οποίο καλείται να αποδείξει πολλά.

Συναγερμός πάντως επικρατεί στο πράσινο στρατόπεδο για τον Σενού Κουλιμπαλί. Ο αμυντικός από το Μαλί βγήκε αλλαγή στο 52ο λεπτό και έχασε τα πρώτα του λεπτά αφού μέχρι να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ήταν απόλυτος σε Κύπρο και Ευρώπη. Περισσότερα για την κατάστασή του θα ξεκαθαρίσουν μέσα στο επόμενο 48ωρο. Απέναντι στην Πάφος FC θα επιστρέψουν οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα ενώ στα πιτς θα παραμείνει ο Άιτινγκ.

