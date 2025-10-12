(ΦΩΤΟΣ) LIVE: Σαν Μαρίνο - Κύπρος 0-4

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνησε στις 16:00 η εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με το Σαν Μαρίνο

Kόντρα στο Σαν Μαρίνο, εκτός έδρας, συνεχίζει την προσπάθειά της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 η Εθνική Κύπρου, μετά τις δυο ισοπαλίες, με 2-2, με τις Ρουμανία και Βοσνία/Ερζεγοβίνη.

Μεγάλος στόχος σαφώς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να προσθέσει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

85΄Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Βεβαίως τα πάντα έχουν κριθεί εδώ και ώρα. 

79΄ΓΚΟΛ, 4-0 η Κύπρος με πλασέ στη κίνηση από τον Κακουλλή εντός περιοχής έπειτα από γύρισμα του Κορέια. 

67΄ΓΚΟΛ, εύστοχος ο Κάστανος, 0-3. 

66΄Πέναλτι για την Εθνική! Ο Κακουλλής μπήκε στη περιοχή από πλάγια θέση με τον Τσέβολι να τον γκρεμίζει και τον διαιτητή να δέιχνει την άσπρη βούλα. 

60΄ΓΚΟΛ για την Εθνική μας με τον Ανδρέου, 0-2! Ο Λοΐζου έκανε τη κεφαλιά, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ανδρέου την έσπρωξε στα δίκτυα. 

58΄Ευκαιρία για τη Κύπρο! Σουτ του Χάμπου εντός περιοχής, έδιωξε πάλι ο τερματοφύλακας του Σαν Μαρίνο. 

54΄Διπλή αλλαγή από τον Μάντζιο. Έξω Πηλέας και Αρτυματάς, μέσα Κορέια και Κυριάκου. 

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος. Χωρίς αλλαγή η Κύπρος. 

Ημίχρονο, 0-1. 

45΄Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος για το πρώτο μέρος. 

42΄Τεράστια χαμένη ευκαιρία για το Σαν Μαρίνο! Ο Νάνι έκανε το παράλληλο γύρισμα στη περιοχή όμως ο Μπεράρντι πέφτοντας με προβολή κατάφερε να στείλει την μπάλα έξω!

38΄Ευκαιρία για την Κύπρο με τον Χάμπο να κάνει το σουτ στη κίνηση εντός περιοχής, έδιωξε όμως ο τερματοφύλακας του Σαν Μαρίνο. 

27΄Ευκαιρία για την Εθνική μας με τον Λοΐζου ο οποίος εντός της περιοχής και πλάγια δεν βρήκε τον στόχο. 

10΄ΓΚΟΛ η Εθνική μας, 0-1 με πλασέ του Λοΐζου στο δεύτερο δοκάρι. 

6΄Διακοπή στο παιχνίδι, τραυματίστηκε στον ώμο ο Κονταντίνι, δεν μπορεί να συνεχίσει. 

1΄Σέντρα στο ματς 

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ: Κολόμπο, Ρικάρντι, Σαμαριτάνι (46΄Ματεόνι) Τσέβολι (77΄Βαλεντίνι) Ρόσι, Λ.Καπιτσιόνι (62΄Σένσολι) Νάνι, Κονταντίνι (9΄Μπεράρτι)  Κολινούτσι, Ζάνονι, Λατσάρι (62΄Κασάνι)

ΚΥΠΡΟΣ: Μολ, Σιήκκης, Ανδρέου, Λαΐφης, Πηλέας (54΄Κορέια) Αρτυματάς (54΄Κυριάκου) Κάστανος (73΄Κούτσακος) Χαραλάμπους (64΄Κυπριανού) Λοΐζου, Τζιωνής, Πίττας (63΄Κακουλλής)

ΣΚΟΡΕΡ: -/10΄Λοΐζου, 60΄Ανδρέου, 67΄ (πεν.) Κάστανος, 79΄Κακουλλής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+3΄Καπιτσιόνι, 51΄Λατσάρι/41΄Πηλέας, 45+3΄Πίττας, 70΄Λαΐφης

Διαιτητής: Aliyar Aghayev (Αζερμπαϊτζάν)

VAR: Pawel Malec (Πολωνία)

 

 

 

 

 

