(ΒΙΝΤΕΟ) Μάντζιος: «Δεν με ενδιαφέρουν οι ηλικίες, ούτε αν παίζουν σε μικρές ή μεγάλες ομάδες»

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε με 4-0 εκτός έδρας.

Οι δηλώσεις του Ελλαδίτη:

«Κάναμε το αυτονόητο, παίξαμε σοβαρά και κερδίσαμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί αλλά δεν είχαμε αποτελεσματικότητα. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε κάποια πράγματα. Πλέον έχουμε γνωριστεί καλά με τους παίκτες . Είμαστε σε καλό δρόμο. Η κάθε απώλεια είναι σημαντική για μας. Έχουμε ποδοσφαιριστές να αντικαταστήσουν τους τιμωρημένους. Δεν μου άρεσε ένα κενό διάστημα που είχαμε στο παιχνίδι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να πάνε τα παιδιά με τις ομάδες τους. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας απέναντι στην Αυστρία όπως κάνουμε πάντα. Πάντα βλέπουμε τι μπορεί να έρθει στο γκρουπ. Το έχω δείξει από την πρώτη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρουν οι ηλικίες, ούτε αν παίζουν σε μικρές ή μεγάλες ομάδες»