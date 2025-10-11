Λέγκια για Πίττα!

Ο Ιωάννης Πίττας άφησε την ΑΪΚ για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας τον περασμένο χειμώνα. Τώρα η Λέγκια Βαρσοβίας δείχνει ενδιαφέρον για τον επιθετικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τώρα προκύπτουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη μία μεταγραφή για τον Κύπριο επιθετικό στο προσεχές διάστημα.

Το Goal.pl, επικαλούμενο το Match Telegraph, γράφει ότι η Λέγκια Βαρσοβίας ελπίζει να μπορέσει να αποκτήσει τον Πίττα.

Ήδη τη στιγμή που ο Πίττας αποχώρησε από την ΑΪΚ, υπήρχαν φήμες για ενδιαφέρον από τον πολωνικό σύλλογο – ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες του.

Η Λέγκια Βαρσοβίας θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της με έναν νέο επιθετικό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, και ο Πίττας έχει εντοπιστεί ως πιθανή επιλογή.

Πηγή: ypervorioi.blogspot