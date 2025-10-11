ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λέγκια για Πίττα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λέγκια για Πίττα!

Σύμφωνα με σουηδικό δημοσίευμα η Λέγκια Βαρσοβίας δείχνει ενδιαφέρον για τον Ιωάννη Πίττα

Ο Ιωάννης Πίττας άφησε την ΑΪΚ για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας τον περασμένο χειμώνα. Τώρα η Λέγκια Βαρσοβίας δείχνει ενδιαφέρον για τον επιθετικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τώρα προκύπτουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη μία μεταγραφή για τον Κύπριο επιθετικό στο προσεχές διάστημα.

Το Goal.pl, επικαλούμενο το Match Telegraph, γράφει ότι η Λέγκια Βαρσοβίας ελπίζει να μπορέσει να αποκτήσει τον Πίττα.

Ήδη τη στιγμή που ο Πίττας αποχώρησε από την ΑΪΚ, υπήρχαν φήμες για ενδιαφέρον από τον πολωνικό σύλλογο – ο οποίος, όπως φαίνεται, δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες του.

Η Λέγκια Βαρσοβίας θέλει να ενισχύσει το ρόστερ της με έναν νέο επιθετικό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, και ο Πίττας έχει εντοπιστεί ως πιθανή επιλογή.

Πηγή: ypervorioi.blogspot

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πάθος και προσπάθεια!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ: Όλα τα βλέμματα στο Σερβία-Αλβανία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

Ελλάδα

|

Category image

Λέγκια για Πίττα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Σερβία-Αλβανία

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαλύει κάθε επίδοση ο Χάαλαντ, «σβήνει» τους Ανρί και Σίρερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέγιστος συναγερμός και σχέδιο ασφαλείας άνευ προηγουμένου στο Ούντινε για το Ιταλία-Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανησυχία στη Ρεάλ: Ο Εμπαπέ αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Γαλλίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο γιος του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο σκόρασε δύο ημέρες μετά τον θάνατό του και ξέσπασε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (11/11)

TV

|

Category image

Ο Ολυμπιακός δεν μάσησε από τις απουσίες και σάρωσε την Dubai BC στην εντός έδρας πρεμιέρα του!

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Προσγειώθηκε στο Σαν Μαρίνο η Εθνική μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ σε πορεία διάκρισης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το δεξί και με τίτλο ο Παφιακός!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κ21 Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Ο Γαλανόλευκος τυφώνας παρέσυρε τα Πάντσερ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη