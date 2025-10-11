ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός έδρας νίκη για τον Διγενή επί της Ανόρθωσης

Με το διπλό έφυγε από το «Σπύρος Κυπριανού» ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου, επικρατώντας με 84-69 της Ανόρθωσης στη 2η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League. Κορυφαίος για τους νικητές αναδείχθηκε ο Williams με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο δεκάλεπτο με την Ανόρθωση να ανοίγει το σκορ για το 2-0 στο 2’, και τον Διγενή να το γυρίζει στο επόμενο λεπτό (3-2). Οι βολές του Todd στο 7’ έκαναν το 9-6 για τους φιλοξενούμενους και το δεκάλεπτο έκλεισε στο 13-16.

Οι γηπεδούχοι είχαν μια πολύ καλύτερα δεύτερη περίοδο και ενώ βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 23-15, πέτυχαν 8 σερί πόντους και έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (23-23). Ο Atem έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα της Αμμοχώστου με βολή στο 16’ (26-24) και στα επόμενα 2 λεπτά ανέβασαν τη διαφορά στο +10 (36-26). Το τρίποντο του Σιζόπουλου 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου μείωσε για τους φιλοξενούμενους σε 42-35.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Διγενής ήταν η ομάδα που ανέβασε ρυθμούς στην επίθεση και κατάφερε να μειώσει σε 45-44 στο 23’. Οι βολές του Χειμώνα έκαναν το 50-48 για την «Κυρία», με τον Punter να απαντά με τρίποντο και να δίνει εκ νέου προβάδισμα στον Διγενή με 51-50.

Οι καλαθοσφαιριστές του Raca ανέβασαν τη διαφορά στο +10 στο 36’ (75-65), ενώ με εύστοχες βολές του Καραγιάννη στο 38’ το σκορ διαμορφώθηκε στο 81-67. Η φιλοξενούμενη ομάδα κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος και πήρε το ροζ φύλλο αγώνος με 84-69.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 42-35, 58-65, 69-84

Ανόρθωση (Patrick Nelson Daniel): Hawkins 12(2), Johansson, Atem 23(2), Γκαρσία, Christensen 7, Ελευθερίου 2, Τομπάζος 12(3), Μαραγκός 10(1), Μουόσα 1, Χειμώνας 2

Διγενής Ακρίτας Μόρφου(Dragan Raca): Williams 22, Punter 14(1), Todd 20(3), Bejjani 2, Σιζόπουλος 6(2), Okekuoyen 4, Καραγιάννης 16(4), Βασιλείου

