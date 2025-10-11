Πάθος και προσπάθεια!

Εάν περιορίζονταν κάποια λάθη ίσως να μιλούσαμε για περισσότερους βαθμούς στον όγδοο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αφού, τόσο στον προχθεσινό αγώνα όσο και στον προηγούμενο κόντρα στη Ρουμανία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 και στη συνέχεια έτρεξε να φέρει την ανατροπή.

Το θετικό, όμως, ότι και στις δυο περιπτώσεις τα κατάφερε και άρπαξε τουλάχιστον τον έναν βαθμό. Πραγματικά είναι και αυτό ένα τεράστιο επίτευγμα. Εξάλλου, είναι ακόμη νωπές οι μνήμες που έκλεινε ο διακόπτης αμέσως μετά που ο αντίπαλος κατάφερνε να πάρει προβάδισμα, με αποτέλεσμα ο δείκτης του σκορ να εκτοξεύεται.

Όλα αυτά φυσικά πριν από την έλευση του Απόστολου Μάντζιου. Ο Ελλαδίτης τεχνικός έχει καταφέρει να εμφυσήσει το πνεύμα που χρειαζόταν η Εθνική μας, βοηθώντας τους διεθνείς να βγάλουν ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να είναι επιτέλους διεκδικητικό, έστω κι αν στην πορεία των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 δεν επιτεύχθηκε άλλη νίκη, πέραν από αυτής στην πρεμιέρα κόντρα στο Σαν Μαρίνο.

Χωρίς Ανδρέου και Φώτη

Μιας και ο λόγος για το Σαν Μαρίνο... Είναι ο επόμενος αντίπαλος για την Εθνική μας, αύριο Κυριακή, στις 16:00, εκτός έδρας, για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης. Μία μεγάλη ευκαιρία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όχι απλά να διευρύνει το αήττητο σερί των δύο αγώνων, αλλά και να το επεκτείνει με τρίποντο.

Από την αποστολή κόπηκαν οι Ευάγγελος Ανδρέου και Αντώνιο Φώτη. Ο πρώτος δέχθηκε ένα χτύπημα στη μύτη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία και έτσι κρίθηκε ότι δεν θα έκανε το ταξίδι για τον ερχόμενο αγώνα, ενώ ο Φώτη προερχόταν από τραυματισμό και δεν μπόρεσε να βοηθήσει σε αυτά τα παιχνίδια.

Έτσι, στο Σαν Μαρίνο ταξίδεψαν οι ακόλουθοι 23 ποδοσφαιριστές: Ζόελ Μολ, Νεόφυτος Μιχαήλ, Παναγιώτης Κυριάκου, Κωστάκης Αρτυματάς, Στέλιος Ανδρέου, Γιάννης Σατσιάς, Αντρέας Σιήκκης, Κώστας Πηλέας, Άντερσον Κορρέια, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Γεώργιος Νικόλας Αγγελόπουλος, Νικόλας Παναγιώτου, Έκτωρ Κυπριανού, Γιώργος Μαλεκκίδης, Ιωάννης Κούσουλος, Χαράλαμπος Κυριάκου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Λοΐζος Λοΐζου, Μαρίνος Τζιωνής, Νικόλας Κούτσακος, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

Σήμερα στις 12:30 (ώρα Κύπρου) η Εθνική θα προπονηθεί στο Στάδιο του Σαν Μαρίνο, εκεί όπου θα γίνει ο αγώνας της Κυριακής. Το παιχνίδι με το Σαν Μαρίνο είναι το προτελευταίο για την Εθνική Κύπρου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Θα ακολουθήσει στις 15 Νοεμβρίου το εντός έδρας παιχνίδι (σ.σ. θα γίνει στο στάδιο «Αλφαμέγα») με την Αυστρία, ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 15 βαθμούς. Αναλυτικά η βαθμολογία (σε 6 αγ.): Aυστρία 15 (5αγ.), Βοσνία/Ερζεγοβίνη 13, Ρουμανία 7 (5αγ.), Κύπρος 5, Σαν Μαρίνο 0.