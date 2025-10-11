Η Λίβερπουλ κέρδισε ξανά την Τσέλσι στο φιλικό των θρύλων

Θριάμβευσαν ξανά οι θρύλοι της Λίβερπουλ, αυτή τη φορά όμως, στο «Στάμφορντ Μπριτζ»!

Οι legends των reds νίκησαν με 1-0 εκείνους της Τσέλσι, στο δεύτερη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση (2-0 στο «Άνφιλντ» τον Μάρτιο), με τα έσοδα του ματς να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικό οργανισμό.

Στο γήπεδο βρέθηκαν σπουδαίοι παίκτες όπως οι Τέρι, Ντιέγκο Κόστα, Εντέν Αζάρ, Κλοντ Μακελελέ, Ιγκόρ Μπίστσαν, Μάρτιν Σκρτελ, Τζέι Σπίρινγκ και Ράιαν Μπάμπελ, με τον τελευταίο να είναι και ο σκόρερ του ματς, συγκινώντας με τον πανηγυρισμό του ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον αδικοχαμένο, Ντιόγκο Ζότα.

Highlight η μανούρα από τα... παλιά ανάμεσα στον Μάρτιν Σκρτελ και τον Ντιέγκο Κόστα, θυμίζοντας ξανά τις μεγάλες τους μάχες τα προηγούμενα χρόνια στα ντέρμπι της Premier League.

