(ΒΙΝΤΕΟ) Μάντζιος: «Αν είμαστε καλύτεροι από το Σαν Μαρίνο, να το δείξουμε στο γήπεδο»

Διαβάστε όσα είπε ο Ελλαδίτης και ο Γρηγόρης Κάστανος ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές:

Άκης Μάντζιος:

«Ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα που πρέπει να τη σεβαστούμε και να την υπολογίσουμε πολύ για να δώσουμε συνέχεια στην καλή μας παρουσία. Αυτά τα ματς κρύβουν παγίδες, αν δεν είμαστε σοβαροί. Πρέπει να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Το Σαν Μαρίνο παίζει χωρίς άγχος και προσπαθεί να παίξει και ποδόσφαιρο. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα»

«Νιώθω πολύ καλά στη Κύπρο, είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Αν είμαστε καλύτεροι θα πρέπει να το δείξουμε στο παιχνίδι. Ο αντίπαλος προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και δεν επηρεάζεται από τα μεγάλα σκορ που δέχεται. Τα παιδιά έδειξαν ότι αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής απ΄όλους. Συνεχίζουμε με τον τρόπο που δουλεύουμε»

Γρηγόρης Κάστανος:

«Πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα και να μπούμε δυνατά στο παιχνίδι. Θέλουμε να καθαρίσουμε γρήγορα το ματς. Τα προηγούμενα αποτελέσματα μας έφεραν αυτοπεποίθηση»

«Άλλαξαν τα πάντα με τον νέο προπονητή. Είναι μία διαφορετική φιλοσοφία. Αρχίζουμε και χτίζουμε μία νέα νοοτροπία. Με πολλή δουλειά θα δούμε αποτελέσματα. Ο νέος προπονητής μα ζητά νε είμαστε ομάδα. Ελπίζουμε από τον Νοέμβριο θα δούμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο»