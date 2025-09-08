Η νοοτροπία που αλλάζει την Εθνική!

Η πολύ καλή εμφάνιση της Εθνικής Κύπρου απέναντι στην Αυστρία δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα, ωστόσο άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια. Η εικόνα, το πάθος και το πείσμα των διεθνών μας φανερώνουν μια προσπάθεια για αλλαγή σελίδας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Με συνοχή στις γραμμές της, ταχύτητα στις μεταβιβάσεις και αλληλοκαλύψεις, η Εθνική απέδειξε ότι μπορεί να… ξεφύγει από τη μιζέρια του παρελθόντος και να δει στα μάτια ισχυρότερους αντιπάλους.

Οι διεθνείς μας δεν περιορίστηκαν μόνο στο αμυντικό κομμάτι, όπως ίσως να περίμεναν πολλοί, αλλά με οργανωμένο παιχνίδι κυκλοφορούσαν την μπάλα, αντάλλαζαν πάσες και δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες για γκολ. Ταυτόχρονα, δεν επέτρεψαν στην Αυστρία να επιβάλει τον ρυθμό της.

Κατά τα διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η Εθνική Κύπρου απείλησε την αντίπαλη εστία με διάφορους τρόπους, είτε με σουτ εντός και εκτός περιοχής είτε με κλασικές ευκαιρίες, όπως τη μεγάλη στιγμή του Πίττα στο 23’, όπου η τύχη τού γύρισε την πλάτη αφού η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου μια άτυχη στιγμή για την Εθνική Κύπρου την έφερε πίσω στο σκορ, όταν η Αυστρία κέρδισε πέναλτι σε πάτημα του πολύ καλού Σιέλη στον Μπαουμγκάρτνερ.

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η αντίδραση της ομάδας. Η Εθνική δεν το έβαλε κάτω, πείσμωσε, βγήκε μπροστά, δημιούργησε εκ νέου ευκαιρίες και πλησίασε στην ισοφάριση. Ξεχώρισε η φάση με την κεφαλιά του Σιέλη, η οποία αποκρούστηκε πάνω στη γραμμή από τον Γκρέγκοριτς.

Αυτή η αντίδραση μαζί με τη συνολική εικόνα της ομάδας δείχνουν ξεκάθαρα τη θέληση για αλλαγή νοοτροπίας. Οι διεθνείς μας έδειξαν πίστη στον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους, αντιμετωπίζοντας χωρίς φόβο έναν πολύ καλό αντίπαλο. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να χτίσει η Εθνική Κύπρου, αν θέλει να κοιτάξει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Αρχής γενομένης από τον αγώνα της Τρίτης απέναντι στη Ρουμανία στο ΓΣΠ (21:45), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του όγδοου ομίλου, η Εθνική Κύπρου θα επιδιώξει να έχει καλή παρουσία και να φτάσει σε θετικό αποτέλεσμα..

Καταλυτικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η στήριξη του κόσμου. Η παρουσία των φιλάθλων είναι απαραίτητη ώστε οι διεθνείς μας να νιώσουν ότι αγκαλιάζεται από όλους η προσπάθεια που κάνουν.

Το πλάνο του Μάντζιου

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, Απόστολος Μάντζιος, έμεινε πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των διεθνών μας στην Αυστρία και αν αποφασίσει να κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αυτές θα είναι περιορισμένες. Αν γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αυτές πιθανότατα θα αφορούν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που ενδεχομένως παρουσίασαν σημάδια κόπωσης.