Έστειλε μήνυμα στα ελληνικά ο Φαμπιάνο - «Κύπρος το δεύτερο μου σπίτι!»

Ο Φαμπιάνο έστειλε το πρώτο του μήνυμα με αφορμή την κλήση του στην Εθνική μας Ομάδα

Διαβάστε όσα έγραψε στα ελληνικά ο γκολκίπερ της Ομόνοιας στο instagram: 

Το «ΓΗΠΕΔΟ» σας στέλνει... γήπεδο - διεκδικήστε 10 διπλές προσκλήσεις για το Κύπρος-Ρουμανία!

«Γεννημένος στο Σέρταο της Βαΐα, σε ένα μέρος όπου έλειπαν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ δεν έλειψε η αγάπη των γονέων μου και της οικογένειας, μεγάλωνοντας ως άνδρας. ο Θεός και το ποδόσφαιρο μου έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω τον κόσμο και ανθρώπους που ποτέ δεν φανταζόμουν. Έπαιξα για μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες, μεγάλες πόλεις, αλλά σε αυτή τη χώρα τη Κύπρο, μπορώ να πω ότι βρήκα το δεύτερο σπίτι μου, και γι’ αυτό αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόσκληση να υπηρετήσω με μεγάλη υπερηφάνεια την εθνική ομάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον λαό αυτού του υπέροχου νησιού για κάθε έκφραση αγάπης και στοργής προς εμένα και την οικογένειά μου, που, όπως και εγώ, νιώθουν σαν να είναι το δικό μας σπίτι, και πράγματι τώρα είναι!» 

 

 

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

