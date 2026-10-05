Ισόπαλο το φιλικό της Εθνικής Νέων με τη Μάλτα

Ισόπαλο 1-1 έληξε το σημερινό δεύτερο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας Νέων Κ-19 με την αντίστοιχη της Μάλτας στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 30ο λεπτό με τον Βέλα και η Εθνική μας ισοφάρισε σε στο 37ο λεπτό με τον Χρυσόστομο Ιωακείμ.

Κύπρος (Χρίστος Χαραλάμπους): Αρέστη, Ιωακείμ, Λεβέντης (55' Κίττου), Δημητρίου, Σάββα (55' Φιλιππίδης), Σολωμού (55' Μιχαήλ), Προκοπίου (55' Πέρκινς), Στυλιανού (55' Καλογήρου), Χριστοφή (55' Πέτρου), Κωνσταντίνου (55' Ρωτής), Παναγιώτου (55' Καραμανή).

Η Εθνική μας προετοιμάζεται ενόψει των αγώνων της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει Αλβανία (11/11) και Αρμενία (17/11). Οι αγώνες μας θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας.