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Εθνική Ανδρών: Η κλήση για τους τέσσερις πρώτους αγώνες στο Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι επιλογές του Ελλαδίτη

Τέσσερις αγώνες σε διάστημα έντεκα ημερών καλείται να δώσει η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών στο 2ο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας του Nations League.

Πρόκειται για τέσσερις σημαντικούς αγώνες οι οποίοι θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη μετέπειτα πορεία της ομάδας μας στη διοργάνωση.

Η Εθνική μας θα αγωνιστεί εκτός έδρας στις 25 και 28 Σεπτεμβρίου με Μαυροβούνιο (21:45) και Λετονία (19:00). Στις 2 και 5 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Αρμενία και τη Λετονία στο ΓΣΠ. Έναρξη και των δύο αγώνων στις 19:00.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Στην κλήση του προπονητή της Εθνικής Ανδρών Απόστολου Μάντζιου βρίσκονται 27 ποδοσφαιριστές. Για πρώτη φορά κλήθηκαν στην Εθνική Ανδρών ο Μάρκους Έντουαρντς, ο Λεωνίδας Κονομής και ο Νικόλας Τσαρούλλα.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην κλήση:

ΑΕΚ Λάρνακας: Ανδρέας Παρασκευάς, Χαράλαμπος Κυριάκου, Κώστας Πηλέας

Ανόρθωση Αμμοχώστου: Κωστάκης Αρτυματάς

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας: Κωνσταντίνος Λαϊφης, Σταύρος Γεωργίου,

Απόλλων Λεμεσού: Ανδρέας Σιήκκης, Γιώργος Μαλεκκίδης, Λεωνίδας Κονομής

Ομόνοια Λευκωσίας: Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρέας Χρίστου, Ανδρόνικος Κακουλλής, Παναγιώτης Ανδρέου, Φαμπιάνο Φρέιτας

Λεβαδειακός: Ιωάννης Κωστή

ΟΦΗ: Χρίστος Σιέλης

BSC Young Boys: Ζοέλ Μολ

Burnley F.C: Μάρκους Έντουαρντς

Hellas Verona: Γρηγόρης Κάστανος

Korona Kielce: Κωνσταντίνος Σωτηρίου

Notts County: Νικόλας Τσαρούλλα

FK Crvena Zvezda: Λοϊζος Λοϊζου   

PFC CSKA Sofia: Ιωάννης Πίττας

Utrecht: Νικόλας Παναγιώτου

Universitatea Cluj: Νεόφυτος Μιχαήλ

Uta Arad: Μαρίνος Τζιωνής

Watford: Έκτωρ Κυπριανού

 

 

 

Κατηγορίες

Εθνικη - ΚΟΠ

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