Επιστροφή με θόρυβο εντός και εκτός γηπέδου

Η ομάδα του Μπούις πέρασε άερας από την έδρα της ΕΝΥ επικρατώντας με το ευρύ 3-0 και μπάινοντας με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Η Ομόνοια 29Μ ήταν ανώτερη από τον αντίπαλο. Είχε ξεκάθαρο πλάνο στο παιχνίδι της, αναταποκρίθηκε σε αυτό και μετέτρεψε αυτό το κατά πολλούς αμφίρροπο ματς σε περίπατο.

Απόλυτα αποτελεσματική στις δικές της προσπάθειες, η Ομόνοια 29Μ επέστρεψε στα σαλόνια με θόρυβο.

Όπως έκαναν και οι οπαδοί της οι οποίοι δημιούργησαν μία πολύ όμορφη και ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στην εξέδρα.

ψ.