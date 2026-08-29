Ώρα για τις πράξεις

Με μοναδική εκκρεμότητα την απόκτηση ενός ικαν ού κι έμπειρου τερματοφύλακα, η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε (19:00) στη μάχη του νέου πρωταθλήματος, υποδεχόμενη στην «Αρένα» τον ΑΠΟΕΛ.

Ντέρμπι με το καλημέρα, λοιπόν, για τους Λαρνακείς, που θέλουν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί, έχοντας στον πάγκο τους τον νέο τους τεχνικό, τον 43χρονο Ισπανό Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος μόλις που πρόλαβε να κάνει 3-4 προπονήσεις με τη νέα του ομάδα. Σ

την ΑΕΚ θέλουν το νέο, πολυτελές λεωφορείο της ομάδας να φέρει γούρι, κάνοντας νικηφόρα εκκίνηση στον νέο μαραθώνιο, μετά την απογοήτευση και την γκρίνια που προκάλεσε ο πρόωρος φετινός αποκλεισμός από την Ευρώπη. Ο

νέος προπονητής καλείται να κερδίσει το στοίχημα, παρατάσσοντας το καλύτερο δυνατό σχήμα μέσα από μια πλειάδα επιλογών που έχει στη διάθεσή του, έπειτα και από τις τελευταίες διορθωτικές κινήσεις του Τσάβι Ρόκα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Α. Παρασκευά, Εκπολό, Πηλέα, Μιλίτσεβιτς, Βαν ντε Χορν, Λέδες, Πάτκοφ (Χ. Κυριάκου), Ρέπας, Λαγιούνι (Μιραμόν), Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Πολλά, βέβαια, θα εξαρτηθούν και από την ετοιμότητα των νεοαποκτηθέντων Κέλερ και Μράμπτι καθώς και του Τσακόν, οι οποίοι το πιο λογικό είναι ν’ αγωνιστούν ως αλλαγή.