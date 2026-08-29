ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η καλή αρχή θέλει δυναμική απόδραση!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η καλή αρχή θέλει δυναμική απόδραση!

Ο ΑΠΟΕΛ ρίχνεται στη μάχη κόντρα στην ΑΕΚ στην Αρένα

Μία περίεργη, λόγω των οικονομικών δεδομένων, αλλά συνάμα ιστορική χρονιά ξεκινάει για τον ΑΠΟΕΛ σήμερα Σάββατο, με τους γαλαζοκίτρινους να καλούνται να κάνουν θετική αρχή περνώντας νικηφόρα από το στάδιο «ΑΕΚ Αρένα» κόντρα στην ΑΕΚ (29/08, 19:00).

Ένα εγχείρημα που η ομάδα της Λευκωσίας δεν μπόρεσε να πετύχει τις προηγούμενες δύο σεζόν, με τα περάσματά της από τη Λάρνακα να είναι αποτυχημένα. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2024-25 είχε χάσει στην κανονική διάρκεια, μέσα Ιανουαρίου του 2025 με 2-1, ενώ στις αρχές Μαΐου της ίδιας χρονιάς ηττήθηκε με το ευρύ 3-0 στη διαδικασία των πλέι οφ.

Την περσινή χρονιά (2025-26), απέναντι στην ΑΕΚ, έδωσε το ματς του πρώτου γύρου στη Λάρνακα, μένοντας στην ισοπαλία 1-1, σε παιχνίδι που έγινε τον Οκτώβριο του 2025. Στο δεύτερο ματς της σεζόν, προς τα τέλη του περασμένου Μαρτίου, για τα πλέι οφ, οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν με 1-0 από τους κιτρινοπράσινους.

Η τελευταία φορά που ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε της ΑΕΚ στη Λάρνακα ήταν τον Μάρτιο του 2024, στη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όταν με δύο τέρματα στο τελευταίο 15λεπτο (σ.σ. από Τομανέ και Εντονγκαλά) έκανε ανατροπή και νίκησε με 2-1. 

Στα μεταγραφικά, ο τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα ήδη είναι στον Αρχάγγελο, όμως δεν ανακοινώνεται μέχρι να βρεθεί η λύση με το εμπάργκο, ενώ από χθες βουίζει η «πιάτσα» για επιστροφή του Τάσου Δώνη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Έλβερσμπεργκ «συστήθηκε» στην Bundesliga με τριάρα στη Λεβερκούζεν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Έξαλλος ο Ιραόλα με τον τέταρτο διαιτητή που δεν μπορούσε να ρυθμίσει τον πίνακα για τις αλλαγές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικοί οι Καρέτσας - Κωνσταντέλιας στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Έκανε το 2/2 με φοβερό Τζολάκη η Χαλ - Η επέμβασή του που «τρέλανε» την Premier League!

Premier League

|

Category image

Η ενδεκάδα του Άρη για το ντέρμπι με τον Απόλλωνα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Λοσάδα κόντρα στον Άρη

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξαφνική... αποχή των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ από την πρεμιέρα!

ΑΕΚ

|

Category image

Το «αντίο» της Ομόνοιας στον Ουζόχο με τα καλύτερα λόγια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για πάντα στη McLaren ο Λάντο Νόρις: Επέκτεινε τη συνεργασία του μέχρι το 2030!

AUTO MOTO

|

Category image

Ποιοι ΑΠΟΕΛίστες πήραν το βάπτισμα του πυρός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πετεβίνος: Οι επενδυτές, ο Ρόσα και η ενίσχυση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Ουζόχο… ξεπέρασε τον Γραμματικάκη κατά 50.000 ευρώ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι εκλεκτοί του Σεγιές για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Η ενδεκάδα του Παπαδόπουλου για την πρεμιέρα στην «Αρένα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη