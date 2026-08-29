Η καλή αρχή θέλει δυναμική απόδραση!

Μία περίεργη, λόγω των οικονομικών δεδομένων, αλλά συνάμα ιστορική χρονιά ξεκινάει για τον ΑΠΟΕΛ σήμερα Σάββατο, με τους γαλαζοκίτρινους να καλούνται να κάνουν θετική αρχή περνώντας νικηφόρα από το στάδιο «ΑΕΚ Αρένα» κόντρα στην ΑΕΚ (29/08, 19:00).

Ένα εγχείρημα που η ομάδα της Λευκωσίας δεν μπόρεσε να πετύχει τις προηγούμενες δύο σεζόν, με τα περάσματά της από τη Λάρνακα να είναι αποτυχημένα. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2024-25 είχε χάσει στην κανονική διάρκεια, μέσα Ιανουαρίου του 2025 με 2-1, ενώ στις αρχές Μαΐου της ίδιας χρονιάς ηττήθηκε με το ευρύ 3-0 στη διαδικασία των πλέι οφ.

Την περσινή χρονιά (2025-26), απέναντι στην ΑΕΚ, έδωσε το ματς του πρώτου γύρου στη Λάρνακα, μένοντας στην ισοπαλία 1-1, σε παιχνίδι που έγινε τον Οκτώβριο του 2025. Στο δεύτερο ματς της σεζόν, προς τα τέλη του περασμένου Μαρτίου, για τα πλέι οφ, οι γαλαζοκίτρινοι ηττήθηκαν με 1-0 από τους κιτρινοπράσινους.

Η τελευταία φορά που ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε της ΑΕΚ στη Λάρνακα ήταν τον Μάρτιο του 2024, στη χρονιά της κατάκτησης του πρωταθλήματος, όταν με δύο τέρματα στο τελευταίο 15λεπτο (σ.σ. από Τομανέ και Εντονγκαλά) έκανε ανατροπή και νίκησε με 2-1.

Στα μεταγραφικά, ο τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα ήδη είναι στον Αρχάγγελο, όμως δεν ανακοινώνεται μέχρι να βρεθεί η λύση με το εμπάργκο, ενώ από χθες βουίζει η «πιάτσα» για επιστροφή του Τάσου Δώνη.