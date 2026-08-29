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Επηρεάζει τα αποψινά ντέρμπι η κακοκαιρία;

ΓΗΠΕΔΟ

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Επηρεάζει τα αποψινά ντέρμπι η κακοκαιρία;

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ κατά τη διάρκεια των καταιγίδων αναμένεται και χαλάζι.

Από το πρωί του Σαββάτου (29/8) έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας την ώρα που απόψε είναι προγραμματισμένη να συνεχιστεί η 1η αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος με δύο σπουδαία ντέρμπι σε Λάρνακα και Λεμεσό. 

Σημειώνουμε πως βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες. 

Κατά τη διάρκεια των καταιγίδων σημειώνεται και χαλάζι. Στη Λάρνακα και στην Αγία Νάπα παρατηρήθηκαν υδροστρόβιλοι στη θαλάσσια περιοχή.

Η προειδοποίηση έχει ισχύ από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου, 29 Αυγούστου.

Τα δύο ντέρμπι σε Λάρνακα (ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ) και Λεμεσό (Άρης - Απόλλων) είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 19:00 και 20:00 αντίστοιχα. 

Μένει να δούμε εάν τα έντονα αυτά φαινόμενα συνεχιστούν μέχρι εκείνη την ώρα.

 

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