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Οι λεπτομέρειες του deal Λίβερπουλ - Μπαρκολά

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι λεπτομέρειες του deal Λίβερπουλ - Μπαρκολά

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά στη Λίβερπουλ από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να γίνονται γνωστές και τον Γάλλο εξτρέμ να ετοιμάζεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να επισημοποιηθεί η μετακίνησή του στο «Άνφιλντ»!

Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, με τον γνωστό δημοσιογράφο David Ornstein να αποκαλύπτει τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των «reds» και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, το κόστος της μεταγραφής μαζί με τα μπόνους ανέρχεται στα 145 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γάλλο εξτρέμ να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο.

Ο Μπαρκολά αποχωρεί από το Παρίσι μετά από τρεις σεζόν και, εφόσον περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ιραόλα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ίπσουιτς για την 3η αγωνιστική της Premier League.

england365.gr

Κατηγορίες

Premier League

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