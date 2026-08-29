Οι λεπτομέρειες του deal Λίβερπουλ - Μπαρκολά

Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μπαρκολά στη Λίβερπουλ, με τον γνωστό δημοσιογράφο David Ornstein να αποκαλύπτει τους όρους της συμφωνίας μεταξύ των «reds» και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Συγκεκριμένα, το κόστος της μεταγραφής μαζί με τα μπόνους ανέρχεται στα 145 εκατομμύρια ευρώ, με τον Γάλλο εξτρέμ να αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο.

Ο Μπαρκολά αποχωρεί από το Παρίσι μετά από τρεις σεζόν και, εφόσον περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ιραόλα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ίπσουιτς για την 3η αγωνιστική της Premier League.

england365.gr