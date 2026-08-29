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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ και Άρη – Απόλλωνα

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για ΑΕΚ – ΑΠΟΕΛ και Άρη – Απόλλωνα

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Η δράση στη Cyprus League by Stoiximan συνεχίζεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ Λάρνακας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ στις 19:00, ενώ μία ώρα αργότερα ο Άρης Λεμεσού αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Λεμεσού, με τη Stoiximan να προσφέρει πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ανταγωνιστικών αποδόσεων. 

Στο ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ, οι αποδόσεις προμηνύουν μία αμφίρροπη αναμέτρηση. Η νίκη της ΑΕΚ προσφέρεται από τη Stoiximan στα 2.18, η ισοπαλία στα 3.20 και η επικράτηση του ΑΠΟΕΛ στα 3.40. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά σκορ πολλαπλών επιλογών. Για την ΑΕΚ, τα σκορ 1-0, 2-0 ή 3-0 προσφέρονται στα 3.90, ενώ τα 2-1, 3-1 ή 4-1 στα 5.70. Τα 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 βρίσκονται στα 18.50. Για τον ΑΠΟΕΛ, τα σκορ 0-1, 0-2 ή 0-3 προσφέρονται στα 5.90, τα 1-2, 1-3 ή 1-4 στα 8.50, ενώ τα 2-3, 2-4, 3-4 ή 1-5 στα 28.00. 

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Στις 20:00 ακολουθεί το ντέρμπι της Λεμεσού ανάμεσα στον Άρη και τον Απόλλωνα. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη του Άρη στα 2.87, την ισοπαλία στα 3.40 και την επικράτηση του Απόλλωνα στα 2.35, με τις αποδόσεις να αποτυπώνουν τις λεπτές ισορροπίες της αναμέτρησης. 

Επιλογές υπάρχουν και για το χρονικό σημείο του πρώτου γκολ. Το ενδεχόμενο να σημειωθεί μετά το 28ο λεπτό προσφέρεται στα 2.05, ενώ μέχρι και το 27:59 στο 1.98. Η πιθανότητα να ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς γκολ βρίσκεται στα 7.70. 

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