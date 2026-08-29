Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον Asteras AKTOR – Εκτός ο Ροντινέι, πρώτη για Γκονζάλες

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 21:00 στην Τρίπολη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί την αποστολή των «ερυθρόλευκων».

Οι Πειραιώτες προέρχονται από την αγχωτική νίκη με 1-0 απέναντι στον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της Super League και θέλουν να δώσουν συνέχεια με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Η μοναδική απουσία από τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ είναι αυτή του Ροντινέι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας. Αντίθετα, για πρώτη φορά βρίσκεται στην αποστολή ο Γκονζάλες, ο οποίος τίθεται στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού για την αναμέτρηση της Τρίπολης.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες και Κλέιτον.

sport-fm.gr