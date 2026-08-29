Η Κρίσταλ Πάλας ακύρωσε την μεταγραφή του Ορντόνιες για ιατρικούς λόγους

Η κάτοχος του Conference League, είχε έρθει σε οριστική συμφωνία με την Μπριζ για την απόκτηση του νεαρού κεντρικού αμυντικού, με τον Ορντόνιες να ταξιδεύει στο Λονδίνο για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Ορντόνιες, ωστόσο θορύβησαν το ιατρικό τιμ της Κρίσταλ Πάλας, που άναψε κόκκινο για την μεταγραφή του 22χρονου αμυντικού από το Εκουαδόρ.

Έτσι, η Κρίσταλ Πάλας ακύρωσε την συμφωνία της με την Μπριζ και ο Ορντόνιες θα επιστρέψει πλέον στο Βέλγιο για να ενσωματωθεί εκ νέου στις υποχρεώσεις της Κλαμπ Μπριζ.

sdna.gr