Ουζόχο: «Δεν ήταν στο χέρι μου...»

Ο Φράνσις Ουζόχο συνεχίζει στην Ομόνοια 29Μ και μία ανάρτηση στέλνει το δικό του μήνυμα για την παρουσία του όλα αυτά τα χρόνια στην Ομόνοια.

Αναλυτικά:

«Τι ταξίδι ήταν αυτό με αυτό το έμβλημα στην φανέλα. Τόσες πολλές οι αναμνήσεις. Ήταν τιμή μου που εκπροσώπησα αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Η αγάπη που πήρα από την πρώτη κιόλας μέρας μου εδώ είναι κάτι που θα μου μείνει αξέχαστο. Είναι δύσκολο που λέω αντίο αλλά δεν ήταν στο χέρι μου. Θα αγαπώ πάντα την Ομόνοια»