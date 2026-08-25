Ανακοίνωση από την ΚΟΠ για το «Lefkosa Camp»

Επίσημη η διαμαρτυρία της ΚΟΠ προς την Ισπανική Ομοσπονδία για την ακύρωση του «Lefkosa Camp» στα Κατεχόμενα.

ΕΔΩ το ρεπορτάζ μας νωρίτερα - Κίνηση από την ΚΟΠ προς την ισπανική ομοσπονδία για άμεση ακύρωση του «Lefkosa Camp»

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μόλις περιήλθε στην αντίληψή της η εξαγγελία για τη διοργάνωση προπονητικού camp της FC Barcelona Academy στα κατεχόμενα, προχώρησε άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες, σε συνεννόηση με την UEFA.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης αποτάθηκε γραπτώς προς τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ζητώντας την παρέμβασή του ώστε το camp να μην πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, καθώς μια τέτοια διοργάνωση αντίκειται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ζητείται από την FC Barcelona να επανεξετάσει τη διοργάνωση και είτε να μεταφέρει το camp σε κατάλληλη και νομικά συμβατή τοποθεσία στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε να μην το πραγματοποιήσει στην Κύπρο.

Η επιστολή απεστάλη χθες το πρωί και κοινοποιήθηκε στην UEFA και στην FC Barcelona.

Η ΚΟΠ παρακολουθεί στενά το θέμα και θα προβεί, εφόσον χρειαστεί, σε περαιτέρω ενέργειες.