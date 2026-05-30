Ενίσχυση στους σέντερ με Μαντί Σισοκό ενόψει playoffs για Ρεάλ Μαδρίτης

Τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στις θέσεις των σέντερ έχουν αναγκάσει τον σύλλογο να βγει στην αγορά για να ψάξει παίκτη που θα βοηθήσει άμεσα την ομάδα του Σκαριόλο στο φινάλε της σεζόν.

Με τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν και Ουσμάν Γκαρούμπα να έχουν τεθεί νοκ άουτ λόγω τραυματισμών, ο μοναδικός καθαρόαιμος σέντερ των «μερένχες» είναι ο νεοαποκτηθείς, Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Για αυτό ακριβώς τον λόγο η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πολύ κοντά απόκτηση του σέντερ της Τριέστε, Μαντί Σισοκό, ώστε να καλύψει τις ανάγκες στη θέση «5» ενόψει των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

O 25χρονος θηριώδης σέντερ ύψους 2,06 μέτρων και 113 κιλών πραγματοποίησε φέτος εντυπωσιακή σεζόν σε Ιταλία και BCL, στην πρώτη του χρονιά στη Γηραιά Ήπειρο.

Σε σύνολο εννέα συμμετοχών στο BCL ο νεαρός άσος κατέγραψε κατά μέσο όρο 13 πόντους, 8,7 ριμπάουντ, 1,3 μπλοκ και 20,3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.