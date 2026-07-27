Μαγική βραδιά για την Κύπρο: Στο βάθρο και ο Τράικοβιτς!

Το πρώτο του μετάλλιο σε Κοινοπολιτειακούς Αγώνες κατέκτησε στη Γλασκώβη ο Μίλαν Τράικοβιτς, στην τέταρτη του συμμετοχή στη διοργάνωση! Ο κορυφαίος Κύπριος σπρίντερ τερμάτισε οριακά τρίτος με χρόνο 13.32 (ο δεύτερος νικητής έγραψε χρόνο 13.34) και στην τελετή απονομής την Τρίτη θα φορέσει στον λαιμό το χάλκινο μετάλλιο!

Είναι το δεύτερο μετάλλιο για τη χώρα μας στη διοργάνωση και ήρθε μόνο λίγα... δεκάλεπτα μετά το αργυρό του Ιωσήφ Κεσίδη στη σφυροβολία!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την ΚΟΕΑΣ και τον Μίλαν Τράικοβιτς για ένα ακόμα μετάλλιο του σπουδαίου μας αθλητή στο διεθνές στερέωμα! Ο Μίλαν έχει αποδείξει εδώ και χρόνια την αξία του και σίγουρα δεν θα μείνει μόνο μέχρι εδώ!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), τις Eurobank και Logicom (Platinum Partners), την Petrolina (Gold Partner), τις Medochemie, Allianz και Charalambides Christis (Silver Partners), την Deloitte (Professional Services Partner), την Cablenet (Communications Partner), την Toyota (Mobility Partner), τον Όμιλο Βιοιατρική (Medical Diagnosis Partner) και το Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη (Proud Sponsor) για τη συνεργασία και στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.