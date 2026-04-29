Χρονιά αποκαλύψεων η φετινή για τους νεαρούς Κύπριους

Η φετινή σεζόν στο κυπριακό πρωτάθλημα μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως «χρονιά αποκαλύψεων», καθώς οι περισσότερες ομάδες τόλμησαν να επενδύσουν σε νεαρούς ποδοσφαιριστές και δικαιώθηκαν.

Σε μια περίοδο όπου συχνά προτιμάται η εμπειρία αλλά και το «ξένο παζάρι», αρκετοί προπονητές έδωσαν ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς Κύπριους, οι οποίοι όχι μόνο ανταποκρίθηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις καθιερώθηκαν ως βασικοί στις ομάδες τους. Το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη κληθεί στην εθνική ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι δεν θα αργήσουν.

Η Ομόνοια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με τους Νεοφύτου, Ευάγγελο Ανδρέου, Παναγιώτη Ανδρέου και Χρίστου να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Χρίστου, ο οποίος μετά το «ξεπέταγμά» του στον Ολυμπιακό επέστρεψε πιο ώριμος και έτοιμος να προσφέρει.

Ο ΑΠΟΕΛ παρουσίασε επίσης μια φουρνιά νεαρών, με τους Λυσάνδρου, Πουρσαϊτίδη, Καττιρτζιή, Γιαννακού, Αντωνίου και Κούτσακο να δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο και να αποτελέσουν επένδυση για το μέλλον.

Στον Απόλλων, οι Σιήκκης και Βρίκκης πήραν σημαντικά λεπτά συμμετοχής, προσθέτοντας ενέργεια και φρεσκάδα στην ομάδα, ενώ στον Ολυμπιακό, ο Κονόμης ξεχώρισε ιδιαίτερα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η εικόνα αυτή δεν περνά απαρατήρητη από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Άκη Μάντζιο, ο οποίος φαίνεται να πιστεύει στις δυνατότητες της νέας γενιάς. Άλλωστε, όπως ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά, «Πάντα φέρνω νέα παιδιά, εάν τους αξίζει. Δεν κάνουμε χάρη σε κανένα. Έχουμε ένα πολύ καλό γκρουπ, αυτοί άλλαξαν την εικόνα. Η πόρτα είναι ανοικτή για όλους, έτσι υπάρχει και μια συνέχεια».

Οι κλήσεις αρκετών από αυτούς τους ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα δεν είναι απλώς επιβράβευση, αλλά και επένδυση για το μέλλον.

Αντρέας Πολυκάρπου