Με Βέσκο είναι αλλιώς

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς οδηγό ο Εθνικός είναι αλλιώς. Με τον Βέσκο στην άκρη του πάγκου ο Εθνικός είναι αναγεννημένος αλλά και αποφασισμένος. Ο Μιχαήλοβιτς κερδίζει τις εντυπώσεις αλλά και την εκτίμηση όλων από την εξαιρετική δουλειά που κάνει από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Δασάκι.

Με τον Σερβοκύπριο προπονητή ο Εθνικός όχι μόνο αρνείται να παραδοθεί αλλά παραμένει ζωντανός και διεκδικεί με πολλές πιθανότητες την παραμονή του. Παρά το ότι από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα τα περιθώρια ήταν ήδη πολύ στενά έκανε πολλά και τούτο αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα στο γήπεδο Είναι όντως μεγάλη η αλλαγή στο Δασάκι από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς.

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς ανέβασε την ψυχολογία όλων. Άπαξ και άπαντες στο Δασάκι κινούνται στους ρυθμούς του Βέσκο. Μεταξύ όλων υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Παίρνει από όλους τους παίκτες το μάξιμουμ. Έβγαλε παίκτες από την ναφθαλίνη όπως για παράδειγμα τους Μπαχανάκ και Τούμπα.

Μετά την σπουδαία από κάθε άποψη νίκη επί του Ολυμπιακού ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς χαμήλωσε άμεσα τους τόνους. Μοίρασε πολλά συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους τους ποδοσφαιριστές αλλά την ίδια ώρα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς άπαξ και άπαντες: «Ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Ήταν απλά μια νίκη και τίποτε παραπάνω. Ακόμη δεν πετύχαμε τίποτα. Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά σοβαρά και προσγειωμένα. Τώρα βλέπουμε μόνο τον Ακρίτα και τίποτε άλλο».

 

 

Νόιερ: Βραδιά-εφιάλτης στο Παρίσι και αρνητικό ρεκόρ στο Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

1-0 αυτοί, 2-0 ο κόσμος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Άλβαρες ζήτησε να φύγει από την Ατλέτικο για να πάει στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «μυστικό» του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΕΝΠ: Αυτό δεν αρέσει καθόλου...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Το 4-0 του Σα Πίντο με Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η... ταρίφα ξεκινά από δίμπαλο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

FIFA: Ιστορική απόφαση για χρησιμοποίηση στην 11άδα παίκτη κάτω των 21 ετών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεπέρασαν τα 100 γκολ Κέιν, Ολίσε και Ντίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλη η χρονιά... σε 90(+) λεπτά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τελικός Μικρών Κατηγοριών: Μήνυμα από τους αρχηγούς: «Κερδισμένο να είναι το ποδόσφαιρο»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΑΠΟΕΛ-Απόλλων & Ατλέτικο-Άρσεναλ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ηρακλής: Κοντά σε συμφωνία με τον Βάλτερ Ματσάρι

Ελλάδα

|

Category image

«Έγραψε» ιστορία για την Αγγλία ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

