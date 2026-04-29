Με Βέσκο είναι αλλιώς

Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς οδηγό ο Εθνικός είναι αλλιώς. Με τον Βέσκο στην άκρη του πάγκου ο Εθνικός είναι αναγεννημένος αλλά και αποφασισμένος. Ο Μιχαήλοβιτς κερδίζει τις εντυπώσεις αλλά και την εκτίμηση όλων από την εξαιρετική δουλειά που κάνει από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Δασάκι.

Με τον Σερβοκύπριο προπονητή ο Εθνικός όχι μόνο αρνείται να παραδοθεί αλλά παραμένει ζωντανός και διεκδικεί με πολλές πιθανότητες την παραμονή του. Παρά το ότι από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα τα περιθώρια ήταν ήδη πολύ στενά έκανε πολλά και τούτο αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα στο γήπεδο Είναι όντως μεγάλη η αλλαγή στο Δασάκι από την ημέρα που ανέλαβε την ομάδα ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς.

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς ανέβασε την ψυχολογία όλων. Άπαξ και άπαντες στο Δασάκι κινούνται στους ρυθμούς του Βέσκο. Μεταξύ όλων υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Παίρνει από όλους τους παίκτες το μάξιμουμ. Έβγαλε παίκτες από την ναφθαλίνη όπως για παράδειγμα τους Μπαχανάκ και Τούμπα.

Μετά την σπουδαία από κάθε άποψη νίκη επί του Ολυμπιακού ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς χαμήλωσε άμεσα τους τόνους. Μοίρασε πολλά συγχαρητήρια και μπράβο σε όλους τους ποδοσφαιριστές αλλά την ίδια ώρα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς άπαξ και άπαντες: «Ξεχάστε τον Ολυμπιακό. Ήταν απλά μια νίκη και τίποτε παραπάνω. Ακόμη δεν πετύχαμε τίποτα. Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά σοβαρά και προσγειωμένα. Τώρα βλέπουμε μόνο τον Ακρίτα και τίποτε άλλο».