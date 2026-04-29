ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοινώνει την επιλογή του ο Σαλάχ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοινώνει την επιλογή του ο Σαλάχ!

«Μάχη» από ομάδες του Κόλπου για την υπογραφή του.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ το περασμένο καλοκαίρι έμεινε στη Λίβερπουλ, παρά τις μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η προοπτική να παίξει στη Saudi Pro League παραμένει ανοικτή, αφού στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από το «Ανφιλντ».

ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν πως ο ατζέντης του είναι ήδη σ' επαφές με ομάδες της χώρας του Κόλπου, την Αλ Ιτιχάντ και την Αλ Χιλάλ, οι οποίες είναι έτοιμες να καταθέσουν μεγάλες προτάσεις για να πάρουν στο τέλος της σεζόν τα δικαιώματα του, ενώ και η Αλ Νασρ έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του, καθώς τον θέλει για να πάρει τη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι σε κόντρα με τη διοίκηση και το καλοκαίρι αναμένεται ν' αποχωρήσει.

Ο διάσημος εξτρέμ πρόκειται πάντως τις επόμενες ημέρες ν' ανακοινώσει σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του, όπως σχετικά αποκάλυψε ο προσωπικός του φίλος και υπεύθυνος Τύπου στην εθνική Αιγύπτου, Μουχάμαντ Μουράτ: «Ο μάνατζερ του Ραμπί Αμπάς Ισα χειρίζεται το θέμα και είναι θέμα ημερών να υπάρξει συμφωνία. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η ομάδα, αλλά ο Μο σύντομα, πολύ σύντομα θ' ανακοινώσει ο ίδιος την επιλογή του και σε ποιο πρωτάθλημα θα παίζει από την επόμενη σεζόν.» 

sdna.gr

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, στο 15ο επεισόδιο του After Derby σχολιάζουν το χρονικό του διαζυγίου της Πάφου με τον Άλμπερτ Θελάδες και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη