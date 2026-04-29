Πείτε μου για δύσκολες καταστάσεις

Ο Πορτογάλος προπονητής επέστρεψε στην Κύπρο για να αναλάβει αυτή τη φορά την Πάφο και στο μυαλό του έχει μόνο ένα πράγμα... Να τελειώσει την σεζόν μ΄ένα τρόπαιο στο ένα χέρι κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο στο άλλο.

Ο Σα Πίντο, μπορεί να μην έχει αυτό καθ΄αυτό τον ρόλο του... πυροσβέστη στη φετινή Πάφο, παρόλα αυτά αναλαμβάνει σε μία δύσκολη περίοδο.

Το νούμερο ένα προσόν του πάντως είναι πως μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι μακριά στο μυαλό όλων το τι έκανε όντας προπονητής του ΑΠΟΕΛ. Σε μία σεζόν με πάρα πολλές δυσκολίες στο οικονομικό, με ανταγωνισμό, με αυτόν τιμωρημένο για 4 ολόκληρους μήνες, η ομάδα κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Το νούμερ δύο προσόν του, είναι πως μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους ποδοσφαιριστές. Θυμάστε τι χρονιά έκανε τότε για παράδειγμα ο Ντιομερσί Εντογκαλά, ο Μαρκίνιος και άλλοι παίκτες του ΑΠΟΕΛ.

Ένας προπονητής με αστείρευτο πάθος από τον πάγκο, ικανός να βγάλει το 100% από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Η Πάφος έχει ένα σωρό παίκτες με ποιότητα. Κοιμώμενους γίγαντες που μπορούν να κάνουν τα πάντα σαν ξυπνήσουν.

Εν ολίγοις, είναι πολλά τα «πρέπει» για τον ίδιο προκειμένου να ανάψει και πάλι η σπίθα. Δεν είναι όμως κάτι που δεν έχει ξανακάνει...

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, στο 15ο επεισόδιο του After Derby σχολιάζουν το χρονικό του διαζυγίου της Πάφου με τον Άλμπερτ Θελάδες και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας