Το «μυστικό» του Λοσάδα

Ο Απόλλωνας πάει στο ΓΣΠ με ασπίδα το 4-2 του «Αλφαμέγα» έχοντας ως μοναδικό στόχο να τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό του κυπέλλου.

Μπορεί οι γαλάζιοι λοιπόν να έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, παρόλα αυτά τίποτα δεν έχει τελειώσει και αυτό το γνωρίζει πρώτος απ΄όλους ο προπονητής τους.

Ο Ερνάν Λοσάδα, φρόντισε να καταστήσει σαφές στους παίκτες του πως θέλει να προσεγγίσουν τον επαναληπτικό ωσάν να είναι το σκορ στο 0-0.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να διατηρήσει τους παίκτες του προσγειωμένους. Ο Απόλλωνας θα μπει στο γήπεδο με στόχο να φτάσει στη νίκη. Είναι δεδομένο πως αν σκοράρει πρώτος ένα γκολ, τότε τα δεδομένα πάνε ολοένα και περισσότερο με το μέρος του.

Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης, στο 15ο επεισόδιο του After Derby σχολιάζουν το χρονικό του διαζυγίου της Πάφου με τον Άλμπερτ Θελάδες και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας