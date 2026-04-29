Αιχμές Κομπανί για το πέναλτι της Παρί: «Εξαιρετικά αμφιλεγόμενο»

Ο Βενσάν Κομπανί εξέφρασε τις ενστάσεις του για την απόφαση που έδωσε πέναλτι στην Παρί Σεν Ζερμέν, μετά το μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του Champions League.

Η αναμέτρηση της 28ης Απριλίου ανάμεσα στην Παρί και τη Μπάγερν Μονάχου προσέφερε έντονο θέαμα και πολλά γκολ, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι.

Ο τεχνικός των Βαυαρών, που παρακολούθησε το παιχνίδι από τις εξέδρες λόγω τιμωρίας, σχολίασε με χιούμορ την εμπειρία του, λέγοντας πως δεν είναι κάτι που θα επέλεγε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το ανέφερε και στον Λουίς Ενρίκε, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ματς που απολαμβάνουν ιδιαίτερα οι φίλοι του ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Αλφόνσο Ντέιβις, εκφράζοντας αμφιβολίες για την ορθότητα της απόφασης. Όπως υποστήριξε, από τη δική του οπτική, η μπάλα φαίνεται να βρίσκει πρώτα στο σώμα και στη συνέχεια στο χέρι, κάτι που – αν ισχύει – δεν δικαιολογεί τον καταλογισμό παράβασης.

Παρά την ένστασή του, αναγνώρισε ότι τέτοιες φάσεις είναι συχνά οριακές και ότι τα λάθη αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λανθασμένης εκτίμησης από τη διαιτησία.

Παράλληλα, ο Βέλγος προπονητής στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του, η οποία κατάφερε να αντιδράσει μετά το βαρύ σκορ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, σημειώνοντας ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, η παραχώρηση πέντε γκολ σε ημιτελικό οδηγεί σε αποκλεισμό.

Όπως είπε, η Μπάγερν κατάφερε να σκοράρει τέσσερις φορές και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα τέρματα, κρατώντας «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης. Τόνισε μάλιστα ότι η ομάδα του θα τα δώσει όλα στη ρεβάνς, ακόμη και φτάνοντας στα όριά της.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το δεύτερο παιχνίδι στη Γερμανία θα έχει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, σημειώνοντας ότι ούτε η Παρί ούτε η Μπάγερν θα αλλάξουν τη φιλοσοφία τους, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να έρθει η νίκη για την ομάδα του.

