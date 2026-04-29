ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Άλβαρες ζήτησε να φύγει από την Ατλέτικο για να πάει στην Μπαρτσελόνα

Ισπανικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ξεκάθαρη επιθυμία του Χούλιαν Άλβαρες να μετακινηθεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα το ερχόμενο καλοκαίρι

Ο Χουλιάν Άλβαρες έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία τον έχει θέσει ως βασικό στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στην Ισπανία.

Οι Καταλανοί αναζητούν τον διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και βλέπουν στο πρόσωπο του Άλβαρες την ιδανική λύση για τη θέση του «9». Παρότι η Ατλέτικο Μαδρίτης διαμηνύει πως ο παίκτης δεν πωλείται –καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030– οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη υπάρξει διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για αρχική πρόταση ύψους 70-75 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και έμψυχο αντάλλαγμα, με τον Φεράν Τόρες να είναι ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι.

Από την πλευρά του, ο Άλβαρες αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον του, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, η στάση του δεν περνά απαρατήρητη από τα ισπανικά Μέσα, τα οποία επισημαίνουν ότι δεν έχει διαψεύσει τα σενάρια αποχώρησης.

Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα –και προσωπικά τον Ζοάν Λαπόρτα– να ετοιμάζεται για σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ατλέτικο.

Athletiko.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

|

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

|

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

|

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

|

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

|

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

|

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

|

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

|

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

|

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

|

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

|

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

|

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

|

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

|

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

|

Διαβαστε ακομη