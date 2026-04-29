Ο Άλβαρες ζήτησε να φύγει από την Ατλέτικο για να πάει στην Μπαρτσελόνα

Ο Χουλιάν Άλβαρες έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία τον έχει θέσει ως βασικό στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ενόψει της νέας σεζόν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στην Ισπανία.

Οι Καταλανοί αναζητούν τον διάδοχο του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και βλέπουν στο πρόσωπο του Άλβαρες την ιδανική λύση για τη θέση του «9». Παρότι η Ατλέτικο Μαδρίτης διαμηνύει πως ο παίκτης δεν πωλείται –καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2030– οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν ήδη υπάρξει διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για αρχική πρόταση ύψους 70-75 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και έμψυχο αντάλλαγμα, με τον Φεράν Τόρες να είναι ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι.

Από την πλευρά του, ο Άλβαρες αποφεύγει να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον του, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, η στάση του δεν περνά απαρατήρητη από τα ισπανικά Μέσα, τα οποία επισημαίνουν ότι δεν έχει διαψεύσει τα σενάρια αποχώρησης.

Το μόνο βέβαιο είναι πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα –και προσωπικά τον Ζοάν Λαπόρτα– να ετοιμάζεται για σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ατλέτικο.

