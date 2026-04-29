Επίσημο του Βίντα στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα για ακόμα ένα χρόνο ανήμερα των 37ων γενεθλίων του Κροάτη στόπερ.

Για πέμπτη σεζόν στα κιτρινόμαυρα θα συνεχίσει ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με την ΑΕΚ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Πλέον είναι και επίσημο καθώς οι υπογραφές έπεσαν, με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την παραμονή του Βίντα στην ομάδα ως το καλοκαίρι του 2027 και μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων του καθώς σήμερα ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός της Ένωσης κλείνει τα 37 του χρόνια.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμούσαν αυτή την εξέλιξη, με τον Κροάτη στόπερ να αποτελεί μια ηγετική φυσιογνωμία εντός και εκτός των γραμμών του γηπέδου, έχοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο από το περσινό καλοκαίρι, τον οποίο είχε συζητήσει εκτενώς με τον Νίκολιτς.

Τη φετινή σεζόν μάλιστα ο Βίντα μετράει 19 συμμετοχές, καλύπτοντας όταν χρειαζόταν το κενό του Μουκουντί ή του Ρέλβας και αποτελώντας μια έμπειρη παρουσία τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στον πάγκο.

