ΕΝΠ: Αυτό δεν αρέσει καθόλου...

Είναι πολλά τα μουρμουρητά που κυκλοφόρησαν μετά το παιχνίδι με τον Ακρίτα. Η μουρμούρα έχει να κάνει με το ότι ενώ η ομάδα πήγε υποβάθμιση εδώ και πολλούς μήνες εντούτοις συνεχίζουν να παίρνουν παιχνίδια ξένοι ποδοσφαιριστές που δεν πρόσφεραν τίποτα και να παραμένουν στο περιθώριο νεαροί παίκτες.

Αυτό αφορά την διαχείριση των ποδοσφαιριστών σε αυτά τα αδιάφορα παιχνίδια. Να σημειωθεί πως με τον Ακρίτα η Ένωση ξεκίνησε με οκτώ ξένους στην ενδεκάδα και τρεις Κύπριους. Αποτέλεσμα ακόμη μια ήττα.

Ρισβάνης και Σάκιτς

Με τον Ακρίτα ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι ξεκίνησε ξανά βασικούς τους Ρισβάνη και Σάκιτς. Δύο ποδοσφαιριστές που δεν πρόσφεραν τίποτα μέχρι τώρα και που εκτός των άλλων είναι και σε προχωρημένη ηλικία ενώ ήταν και για μεγάλο διάστημα εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Σάκιτς είναι 36 ετών και ο Ρισβάνης 33 ετών.

Κάθισε στο συμβόλαιο ο Ρισβάνης

Να σημειωθεί πως ο Ρισβάνης έχει ψηλό συμβόλαιο για τα δεδομένα της Ένωσης. Όταν μάλιστα ζητήθηκε από τον Ρισβάνη πριν από μήνες να λύσει κοινή συναινέσει το συμβόλαιο του αφού ουσιαστικά ήταν εκτός πλάνων και να φύγει αφού είχε μηδαμινή προσφορά ενώ ήταν και τραυματίας αρνήθηκε επίμονα. «Κάθισε» πάνω στο ψηλό συμβόλαιο του δεν αποδέχθηκε και όντως παραδόξως τις τελευταίες αγωνιστικές παίρνει και παιχνίδια!