«Επίθεση» των οργανωμένων του Ολυμπιακού στη διοίκηση και... αποχή!

Σημαντική απόφαση από τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΤΑΚΤΑΚΑΛΑΣ 1931, με ανακοίνωσή του, τα βάζει με την διοίκηση της ομάδας ενώ ενημερώνει πως θα απέχει από το πολύ σημαντικό παιχνίδι της ερχόμενης Παρασκευής με την Ομόνοια Αραδίππου.

«Κάποιοι παίζουν επικίνδυνα παιχνίδια στις πλάτες της ομάδας, χωρίς ίχνος λογικής και χωρίς να τους νοιάζει το αύριο. Παίρνουν αποφάσεις πρόχειρες, άδειες, χωρίς σχέδιο, λες και η ομάδα είναι τσιφλίκι τους. Ξεχνούν όμως κάτι βασικό: αυτή η ομάδα δεν τους ανήκει. Όσοι νομίζουν ότι ο κόσμος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΑΣ θα σκύψει το κεφάλι και θα μείνει σιωπηλός, είναι βαθιά γελασμένοι. Δεν έχετε καταλάβει ποιον έχετε απέναντί σας. Η υπομονή τελείωσε. Τα ψέματα τελείωσαν. Η ανοχή μηδενίστηκε.

ΕΜΕΙΣ ΦΕΤΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ, ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ. ΔΕΝ ΛΥΓΙΣΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΗ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ. Ακόμα και σε παιχνίδια που η ομάδα ήταν πίσω μέχρι και 5-0, η κερκίδα ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΟΥΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ. ΦΩΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ.

Να το καταλάβουν όλοι: η απόφαση αυτή ΔΕΝ πάρθηκε λόγω αποτελεσμάτων. Δεν μας λύγισε ποτέ κανένα σκορ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε γιατί ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ που βιώνουμε. Εμείς σαν σύνδεσμος, μετά από ώρες σκέψης και συζήτησης, πήραμε μια απόφαση βαριά αλλά επιβεβλημένη: ΑΠΟΧΗ από το παιχνίδι της Παρασκευής. Δεν είναι απλά μια κίνηση. Είναι μήνυμα. Είναι προειδοποίηση. Είναι η φωνή ενός κόσμου που δεν ανέχεται άλλο την απαξίωση και την καταστροφή της ομάδας του.

Μην μας δοκιμάζετε άλλο.

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΤΑΚΤΑΚΑΛΑΣ 1931».

