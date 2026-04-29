ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νόιερ: Βραδιά-εφιάλτης στο Παρίσι και αρνητικό ρεκόρ στο Champions League!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μάνουελ Νόιερ έζησε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του στο Παρίσι, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει για λάθος λόγους στην ιστορία του Champions League.

Στην αναμέτρηση της Μπάγερν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο έμπειρος τερματοφύλακας δέχθηκε πέντε γκολ, χωρίς να καταφέρει να πραγματοποιήσει ούτε μία απόκρουση σε ολόκληρο τον αγώνα.

Το γεγονός αυτό τον φέρνει σε ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς γίνεται ο πρώτος γκολκίπερ τα τελευταία χρόνια σε νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης που δέχεται πέντε ή περισσότερα τέρματα χωρίς καμία επέμβαση.

Παρά τη βαριά ήττα, ο Νόιερ στάθηκε άτυχος σε αρκετές φάσεις, καθώς, όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκρουση. Την ίδια στιγμή, δεν του αποδόθηκε σαφές ατομικό λάθος, αφού η άμυνα της Μπάγερν δεν κατάφερε να περιορίσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των παικτών της Παρί.

Ο Γερμανός τερματοφύλακας εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος ενόψει της ρεβάνς στην Allianz Arena, πιστεύοντας πως η ομάδα του μπορεί να αντιδράσει και να διεκδικήσει την ανατροπή.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καρέ καρέ: Το ξέσπασμα χαράς και τα πανηγύρια του Απόλλωνα στο ΓΣΠ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γκαρσία: «Πονάει ο αποκλεισμός, δεν μπορώ να πω τίποτα για τους παίκτες»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Λοσάδα: «Είπα στους παίκτες μου να μην περιορίζουμε τις προσδοκίες μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι κλείδωσε πρόκριση ο Απόλλωνας, με πρωταγωνιστή τον Κουν

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας τον δέκατο τίτλο ο Απόλλωνας - Όλες οι παρουσίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πρωτόγνωρος τελικός με πιθανή ημερομηνία την 28η Μαΐου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Οκτώ χρόνια ήταν πολλά, με ανίκητο Κουν στον τελικό ο Απόλλωνας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Νέος προπονητής στον Ολυμπιακό και τα... κλειδιά στον Μάριο Χριστοφή

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Ντι Μαρία στα 38 του συνεχίζει να σπάει ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τετραετής αποκλεισμός στον Μούντρικ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό που πρέπει να «απαντηθεί»

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορική τιμωρία στον Αντράδα, 12+1 αγωνιστικές, για τη γροθιά στον Πουλίδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έφυγε δακρυσμένος από τη ρεβάνς ο Σταφυλίδης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To «επίτευγμα» του Θελάδες: Πήρε την Πάφος FC στο -5 και την... παρέδωσε στο -19

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στην αποστολή ο Πιέρος Σωτηρίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη