Οι διαιτητές στο ΑΕΛ - Ένωση
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακολινωσε τον ορισμό των διαιτητών του αγώνα ΑΕΛ – Ε.Ν. Παραλιμνίου για την 3η αγωνιστική της Β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan (Β’ Όμιλος) που θα γίνει την Παρασκευή, 17 Απριλίου.
Παρασκευή, 17 Απριλίου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Αντωνίου Μάριος
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος