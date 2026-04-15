Οι διαιτητές στο ΑΕΛ - Ένωση

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακολινωσε τον ορισμό των διαιτητών του αγώνα ΑΕΛ – Ε.Ν. Παραλιμνίου για την 3η αγωνιστική της Β’ φάσης της Cyprus League by Stoiximan  (Β’ Όμιλος) που θα γίνει την Παρασκευή, 17 Απριλίου.

Παρασκευή, 17 Απριλίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Αντωνίου Μάριος

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

 

