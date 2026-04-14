LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1

Σπουδαίο ντέρμπι κορυφής το οποίο κρίνει πολλά είναι αυτό ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνοια που θα αρχίσει στις 19:00.

Για τους κιτρινοπράσινους που βρίσκονται στη 2η θέση με 57 βαθμούς, η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να μπει ξανά στο κόλπο για τον τίτλο. μειώνοντας τη διαφορά στους πέντε βαθμούς. Φυσικά θέλουν να μην δώσουν δικαιώματα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Για τους πράσινους, η ισοπαλία δεν θα ήταν άσχημο αποτέλεσμα, όμως με διπλό θα... αγγίξουν ακόμη περισσότερο το τρόπαιο αφού θα εκτοξεύσουν τη διαφορά στους 11 βαθμούς.

Το LIVE του αγώνα

45'+2 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

43' - Νέα απόκρουση από τον Κυριακίδη σε σέντρα-σουτ του Λέδες.

32' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Ο Μαέ άνοιξε το σκορ με πλασέ έπειτα από υποδειγματική σέντρα του Αντρέου.

30' - Τεράστια φάση ξανά για την ΑΕΚ, φαλτσαριστό σουτ του Ροντέν, απέκρουσε ξανά ο κίπερ της Ομόνοιας.

23' - Απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΚ, σουτ βολίδα από τον Πονς, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κυριακίδης.

17' - Μάζεψε ο Κυριακίδης το κοντινό πλασέ του Πονς.

8' - Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μπάλκοβετς, απέκρουσε σταθερά ο Αλομέροβιτς.

3' - Πισινή κεφαλιά του Γκαρσία, μόλις δίπλα από το οριζόντιο δοκάρι του Κυριακίδη η μπάλα.

1' - Σέντρα στη Λάρνακα.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Χάιρο, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Ροντέν, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 32' Μαέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντενιέλε Τσίφι

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Γιάκαμο Καμπλόνε

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας