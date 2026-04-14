LIVE: ΑΕΚ - Ομόνοια 0-1
H εξέλιξη της αναμέτρησης στην «Αρένα»
Σπουδαίο ντέρμπι κορυφής το οποίο κρίνει πολλά είναι αυτό ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνοια που θα αρχίσει στις 19:00.
Για τους κιτρινοπράσινους που βρίσκονται στη 2η θέση με 57 βαθμούς, η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να μπει ξανά στο κόλπο για τον τίτλο. μειώνοντας τη διαφορά στους πέντε βαθμούς. Φυσικά θέλουν να μην δώσουν δικαιώματα για ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Για τους πράσινους, η ισοπαλία δεν θα ήταν άσχημο αποτέλεσμα, όμως με διπλό θα... αγγίξουν ακόμη περισσότερο το τρόπαιο αφού θα εκτοξεύσουν τη διαφορά στους 11 βαθμούς.
Το LIVE του αγώνα
45'+2 Τέλος πρώτου ημιχρόνου.
43' - Νέα απόκρουση από τον Κυριακίδη σε σέντρα-σουτ του Λέδες.
32' ΓΚΟΛ για την Ομόνοια! Ο Μαέ άνοιξε το σκορ με πλασέ έπειτα από υποδειγματική σέντρα του Αντρέου.
30' - Τεράστια φάση ξανά για την ΑΕΚ, φαλτσαριστό σουτ του Ροντέν, απέκρουσε ξανά ο κίπερ της Ομόνοιας.
23' - Απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΚ, σουτ βολίδα από τον Πονς, απέκρουσε εντυπωσιακά ο Κυριακίδης.
17' - Μάζεψε ο Κυριακίδης το κοντινό πλασέ του Πονς.
8' - Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μπάλκοβετς, απέκρουσε σταθερά ο Αλομέροβιτς.
3' - Πισινή κεφαλιά του Γκαρσία, μόλις δίπλα από το οριζόντιο δοκάρι του Κυριακίδη η μπάλα.
1' - Σέντρα στη Λάρνακα.
ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Χάιρο, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Ροντέν, Λέδες, Πονς, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Αντρέου, Εβάντρο, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.
ΣΚΟΡΕΡ: -/ 32' Μαέ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντενιέλε Τσίφι
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Γιάκαμο Καμπλόνε
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας