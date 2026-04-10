ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια 29Μ για Ομόνοια: «Δεν είχαν αλλεργία με την οικογένεια Τριανταφυλλίδη τότε...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια 29Μ για Ομόνοια: «Δεν είχαν αλλεργία με την οικογένεια Τριανταφυλλίδη τότε...»

«Όσοι ζουν σε γυάλινα σπίτια, δεν πρέπει να ρίχνουν πέτρες» αρχίζει το μήνυμα της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, η οποία παίρνει θέση μετά την ανακοίνωση της Ομόνοιας για τον Γιάνσον

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ομόνοιας σχετικά με την υπόθεση του Γιέσπερ Γιάνσον και στην οποία αναφέρεται ο δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης, η Ομόνοια 29ης Μαΐου επιλέγοντας την πιο πάνω φωτογραφία... παίρνει θέση για θέμα που αφορά την ίδια και το θέμα του ονόματός της.

H ανακοίνωση:

Όσοι ζουν σε γυάλινα σπίτια, δεν πρέπει να ρίχνουν πέτρες

Όντας και εμείς μάρτυρες των αυθαιρεσιών του κρατικού μηχανισμού, στα όσα έλαβαν χώρα σε σχέση με το αρχικό όνομα του σωματείου μας, που άλλαξε πίσω από κλειστές πόρτες, με την συνεργασία βαθέως κράτους, πολιτικών κομμάτων και κυβέρνησης.

Συμφωνούμε απόλυτα με τη ποδοσφαιρική εταιρεία Ομόνοια. Πράγματι επιλέγοντας εκπροσώπηση από γραφεία που έχουν επαφές με την υπηρεσία που αποτείνεσαι, στρώνεις το δρόμο της επιτυχίας.

Ίσως για αυτό η ποδοσφαιρική εταιρεία Ομόνοια και οι διορισμένοι στο σωματείο, όταν χρειάστηκαν τον κρατικό μηχανισμό για να μας αλλάξουν όνομα, δεν επέλεξαν κάποιο από τα εκατοντάδες Ομονοιάτικα γραφεία για εκπροσώπηση, αλλά το δικηγορικό γραφείο Α. Τριανταφυλλίδη. Ίσως όπως κάποιοι συμβούλευσαν όπως ισχυρίζονται τον Γιάνσον να επιλέξει τον Κρις Τριανταφυλλίδη, κάποιοι να τους συμβούλευσαν να επιλέξουν τον Άντη Τριανταφυλλιδη για να κάνουν την δουλειά τους με το κράτος. Φαίνεται δεν είχαν αλλεργία με την οικογένεια Τριανταφυλλίδη τότε.

Αυτά σαν υπενθύμιση, γιατί τίποτα δεν ξεχνιέται, όλα καταγράφονται και η ιστορία όπως πάντα είναι αμείλικτη».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

