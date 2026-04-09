ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σιαμπουλής: «Δεν είναι εύκολο να έχουμε τους διαιτητές που θέλουμε, δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλής.

Δείτε αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για την Εθνική Φούτσαλ: «Καλούνται οι φουτσαλιστές μας να αντιποκριθούν σε ένα πολύ δύσκολο ομίλο με Αλβανία, Λετονία και Σαν Μαρίνο και να πετύχουν ότι έχουν πετύχει ανελίπως από το 2020 πρόκριση δηλαδή στο main round. Είναι μια ομάδα που μας έχει προσφέρει επιτυχία και ελπίζουμε να συνεχίσει. Είναι καθοριστικός, αγώνας, γιατί αν λάβουμε υπόψη τη δυναμικότητα των ομάδων στα ranking η Λετονία είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στον επόμενο γύρο. Πάλι βάσει ranking το Σαν Μαρίνο είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Άρα είμαστε εμείς και η Αλβανία που θα παλέψουμε για τη δεύτερη θέση πρόκρισης. Παίζουμε στις 8 ώρα Κύπρου. Είναι μεγάλη Πέμπτη, αλλά έτσι βγήκε το πρόγραμμα.  Θα υπαρχεί τηλεοπτική μετάδοση, έχουμε μόλις τώρα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας ένα σύνδεσμο που θα δείχνει το παιχνίδι. Να πούμε ότι παίζουμε σήμερα, παίζουμε αύριο και Κυριακή του Πάσχα. Είναι τρεις αγώνες. Οι ποδοσφαιριστές καλούνται να είναι μακριά από τις οικογένειές τους αυτές τις Άγιες Μέρες. Δεν είναι και επαγγελματίες. Είναι ερασιτέχνες. Έχουν αφήνει τις δουλειές τους στις οικογένειές τους».

Για τον Αθλητικό δικαστή και το πρόστιμο 50.000 στην Αγία Νάπα: «Ουσιαστικά χωρίς να μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης αλλά διαβάζοντας και το σκεπτικό της απόφασης. Βάσει το σκεπτικό της UEFA, υπήρχε σκοπιμότητα για χειραγώγηση».

Για άλλα δύο παιχνίδια με υποψία χειραγώγησης: «Εμείς ως ομοσπονδία, η μοναδική ενημέρωση που έχουμε είναι από την UEFA. Η επιτροπή Δεοντολογίας συνεργάζεται πιθανώς και με άλλους φορείς».

Για τη διαιτησία«Ένα γενικό σχόλιο είναι το ότι ως Ομοσπονδία ασχολούμαστε με το θέμα. Οι διοργανώσεις μας είναι σε μια κρίσιμη καμπή. Υπάρχει πίεση σε όλες τις ομάδες. Το αντιλαμβανόμαστε, το κατανοούμε. Αφουγκραζόμαστε και προβληματιζόμαστε. Από εκεί και πέρα πρέπει και οι ομάδες και οι φίλαθλοι να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Έχουμε δει λάθη και από ξένους και από Κύπριους. Πολιτική της ΚΟΠ είναι η στήριξη της Κυπριακής διαιτησίας με πλάνο και στρατηγική για να γίνει καλύτερη».

Αν μπορούμε να έχουμε από χώρες που έχουν πιο ποιοτικές λύσεις«Είναι θέμα διαθεσιμότητας, γίνεται συνεννόηση με τις ομοσπονδίες και έρχονται διαιτητές στην Κύπρο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να φέρνουμε από όποια χώρα θέλουμε και ότι κατηγορίας θέλουμε. Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν είναι εύκολο να έχουμε διαιτητές που θέλουμε, δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου. Γίνονται προσπάθειες από τον κ. Νταμάτο. Θα αξιολογήσει τα δεδομένα μετά τα αιτήματα και στο β’ γκρουπ για ξένους. Το θέμα είναι να μη βλέπουμε παντού σκοπιμότητες, να μη ψάχνουμε από που προέρχονται και να μπαίνουν πράγματα στο μυαλό μας».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη