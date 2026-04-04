Οριστικό: Διεξάγονται κανονικά οι σημερινοί αγώνες

Κανονικά θα διεξαχθούν οι σημερινοί αγώνες της Cyprus League by Stoiximan, της Β´ και της Γ´ Κατηγορίας καθώς και της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, όπως ανακοίνωσε η ΚΟΠ πριν από λίγο. Όπως αναφέρει, η απόφαση πάρθηκε μετά από επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Θυμηθείτε το πρόγραμμα.

Αναλυτικά, τι αναφέρει:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει πως οι προγραμματισμένοι για σήμερα αγώνες της Cyprus League by Stoiximan, της Β´ και της Γ´ Κατηγορίας καθώς και της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ θα διεξαχθούν κανονικά.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από επικοινωνία με την Μετεωρολογική Υπηρεσία και τις προβλέψεις για περαιτέρω υποχώρηση της σκόνης από την ατμόσφαιρα μέχρι το απόγευμα. Ήδη σε αρκετές περιοχές του νησιού μας τα επίπεδα σκόνης έχουν υποχωρήσει αισθητά.