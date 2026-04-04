Σκόνης… επιτρέποντος, η μπάλα στήνεται στη σέντρα

Όλες οι λεπτομέρειες της 2ης αγωνιστικής στα δύο γκρουπ

Η μπάλα στη σέντρα!

Επαναρχίζει με τρεις αναμετρήσεις η δράση για την 2η αγωνιστική των play off και play out.

Η αδιάφορη Ένωση φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (16:00), ο οποίος παλεύει για τη σωτηρία του και θα ψάξει το τρίποντο που θα του δώσει εκ νέου ελπίδα. Απ’ εκεί και πέρα στις 19:00 η Ομόνοια Αραδίππου θα υποδεχθεί την ΑΕΛ, σε μια ενδιαφέρουσα μονομαχία.

Όσον αφορά στο πρώτο γκρουπ, στις 19:00 η Ομόνοια θα κοντραριστεί στο ΓΣΠ με την Πάφο FC. Οι πράσινοι θα ψάξουν τη νίκη για να φτάσουν όσο πιο κοντά στη νίκη, ενώ οι γαλάζιοι θα επιχειρήσουν το διπλό για να πιάσουν ευρωπαϊκή θέση.

Υπενθυμίζουμε πως το σημερινό πρόγραμμα βρίσκεται στον... αέρα λόγω της σκόνης που πλήττει το νησί. Το αργότερο μέχρι το μεσημέρι, η ΚΟΠ θα ενημερώσει για την αναβολή ή όχι των αγώνων. 

Α' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Σάββατο 04/04

19:00 Ομόνοια - Πάφος FC

Κυριακή 05/04

17:00  ΑΠΟΕΛ - Άρης

19:00 Απόλλων - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΟΜΙΛΟΥ

1. Ομόνοια 62

2. ΑΕΚ 56

3. Απόλλων 54

4. Πάφος FC 52

5. ΑΠΟΕΛ 45

6. Άρης 44

Β' ΟΜΙΛΟΣ

2η αγωνιστική

Σάββατο 04/04

16:00 Ένωση - Ολυμπιακός

19:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ

Κυριακή 05/04

16:00 Εθνικός - Ανόρθωση

Δευτέρα 06/04

19:00  Ακρίτας - Ε.Ν. Ύψωνα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ

1. Ανόρθωση 35

2. ΑΕΛ 34

3. Ομόνοια Αρ. 34

4. Ε.Ν. Ύψωνα 31

5. Ολυμπιακός 28

6. Ακρίτας 26

7. Εθνικός Άχνας 24

8. Ένωση 4

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

