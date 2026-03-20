Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

Δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ένωση.

Οι «βυσσινί» πήραν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν, ωστόσο στην ομάδα της Αραδίππου υπάρχουν έντονα παράπονο για την τελευταία φάση.

Συγκεκριμένα, τα «περιστέρια» διαμαρτύρονται έντονα για φάουλ εντός περιοχής του Αντεμπάγιο στον Καλλή μετά από εκτέλεση φάουλ. Ο ρέφερι, Κωνσταντίνος Φωτίου, δεν αντιλήφθηκε παράταση, ενώ ούτε μετά από τον έλεγχο του VARίστα, Αντρέας Τεχράνυ, διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα.

Όπως ενημέρωσαν συνάδελφοι της Cytavision, στα αποδυτήρια προέκυψε ένταση μεταξύ παραγόντων και παικτών, όμως με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, η κατάσταση εξομαλύνθηκε.