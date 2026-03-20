ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένταση στο φινάλε - «Βράζουν» για πέναλτι που δεν δόθηκε στην Ομόνοια Αραδίππου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Είχε και... τρίτο ημίχρονο

Δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ένωση.

Οι «βυσσινί» πήραν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν, ωστόσο στην ομάδα της Αραδίππου υπάρχουν έντονα παράπονο για την τελευταία φάση.

Συγκεκριμένα, τα «περιστέρια» διαμαρτύρονται έντονα για φάουλ εντός περιοχής του Αντεμπάγιο στον Καλλή μετά από εκτέλεση φάουλ. Ο ρέφερι, Κωνσταντίνος Φωτίου, δεν αντιλήφθηκε παράταση, ενώ ούτε μετά από τον έλεγχο του VARίστα, Αντρέας Τεχράνυ, διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα.

Όπως ενημέρωσαν συνάδελφοι της Cytavision, στα αποδυτήρια προέκυψε ένταση μεταξύ παραγόντων και παικτών, όμως με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

|

Category image

Διαβαστε ακομη