Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη η Ένωση και σόκαρε την Ομόνοια Αραδίππου

Μπήκε με… θόρυβο στα, αδιάφορα γι’ αυτήν, play out η Ένωση!

Οι «βυσσινί» επικράτησαν 2-1 της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και σόκαραν τους γηπεδούχους που θεωρούσαν πως θα είχαν… εύκολο βράδυ. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο τους τρίποντο στην τρέχουσα σεζόν! Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Παραλιμνίου έχει 4 βαθμούς όμως δεν ελπίζει, ενώ η αντίστοιχη της Αραδίππου έμεινε στους 34 και ευελπιστεί σε χαμένο έδαφος των «διωκτών» της!

Όσον αφορά στο παιχνίδι, η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 2ο λεπτό ο Κοζάρ. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι κατέγραψαν σωρεία ευκαιριών και στο 19’ ο Μουαντίπ έφερε το ματς στα ίσα. Η εικόνα δεν άλλαξε, ο Αντεμπάγιο κατέβασε ρολά, ενώ στο 33’ οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Χαραλάμπους. Στο δεύτερο μέρος, η Ομόνοια Αρ. συνέχιζε να δημιουργεί, όμως το σκορ δεν άλλαξε.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Κάνο (65′ Ρινγκ), Φαν Μούλεμ, Χαβέλκα, Ασενούν (65′ Ζορζίνιο), Μουαντίπ, Γεωργίου, Ποντικός (56′ Λομόνακο).

ΕΝΩΣΗ: Αντεμπάγιο, Σ.Ιωάννου, Οκέκε, Κουρέζ (57′ Έλα), Γκόλτσχαντ, Κοσμάς, Ρισβάνης (64’Ρ Καζάν), Κοζάρ, Κύζας (64′ Σ. Σολωμού), Δ.Σολωμού (79′ Σιμονόφσκι), Χαραλάμπους.

ΣΚΟΡΕΡ: Μουαντίπ 19′ / Κοζάρ 2′, Χαραλάμπους 33′.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45’+1 Σ.Ιωάννου, 90’+6 Αντωνίου, 90’+6 Ενρίκες, 90'+6 Τελάντερ / –

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α’ Βοηθός: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β’ Βοηθός: Λουκά Διογένης

4ος: Θεοδώρου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης