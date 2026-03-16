Ορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας των πλέι οφ!

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και του καταρτισμού του πλήρους προγράμματος των πλέι οφ (δείτε το ΕΔΩ), η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις μέρες και ώρες των αγώνων της πρεμιέρας της β΄ φάσης.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

17:00 Άρης -Ομόνοια Λευκωσίας

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

17:00 Πάφος FC – Απόλλων

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 20.03.2026

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΕΝ Παραλιμνίου

Σάββατο, 21.03.2026

17:00 Ανόρθωση – Ακρίτας  Χλώρακας

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Ολυμπιακός

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

16:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε η αντίπαλος της Σάκκαρη στην πρεμιέρα του Miami Open

Τένις

|

Category image

Μητέρα Χολμς: «Αντιεπαγγελματικός ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μπάγερν ίσως παίξει χωρίς τερματοφύλακα κόντρα στην Αταλάντα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Με αυτά τα δεδομένα είπε αντίο η α΄ φάση - Το κουμάντο της Ομόνοιας για τον τίτλο και οι άλλες... μάχες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίλημμα ζωής για τις Ιρανές παίκτριες: Τρεις επιστρέφουν στη χώρα τους, τρεις παραμένουν στην Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σεισμός» στη Βραζιλία: Ο Αντσελότι «έκοψε» ξανά τον Νεϊμάρ από τα τελευταία ματς πριν το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κανονικά στο Τσέλσι-Παρί ο Πέδρο Νέτο, δεν τιμωρείται για το περιστατικό με το ball-boy!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Αξίζουν μπράβο σε όλους - Ευκαιρία να γράψουμε ιστορία»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η κιτρινοπράσινη απόδραση με μπόλικο σασπένς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

O Γκουαρδιόλα έδωσε ρεπό στους παίκτες πριν τον... τελικό με τη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα του Άρη στα πλέι οφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της Πάφου στα πλέι οφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στα πλέι οφ

ΑΕΚ

|

Category image

Το πρόγραμμα του Απόλλωνα στα πλέι οφ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

