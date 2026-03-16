Ορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας των πλέι οφ!
Λίγο μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος και του καταρτισμού του πλήρους προγράμματος των πλέι οφ (δείτε το ΕΔΩ), η ΚΟΠ ανακοίνωσε τις μέρες και ώρες των αγώνων της πρεμιέρας της β΄ φάσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα...
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026
17:00 Άρης -Ομόνοια Λευκωσίας
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026
17:00 Πάφος FC – Απόλλων
19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Παρασκευή, 20.03.2026
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΕΝ Παραλιμνίου
Σάββατο, 21.03.2026
17:00 Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Ολυμπιακός
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026
16:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας